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    南韓新增34萬7554例 重症患者居高不下連3日逾1200例

    南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨單日新增確診34萬7554例，迄今累計總確診數超過1235萬例。（歐新社）

    南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨單日新增確診34萬7554例，迄今累計總確診數超過1235萬例。（歐新社）

    2022/03/29 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨單日新增確診34萬7554例，迄今累計總確診數超過1235萬例。

    綜合韓媒報導，根據中央防疫對策本部表示，截至今日0時，昨日新增確診34萬7554例，其中本土社區感染佔34萬7513例，境外輸入41例，單日新增死亡237例，現有重症患者1215例，相較前1天減少58例，迄今連續22日保持在4位數，且連3日超過1200例；另，全國總確診數達1235萬0428例，累計死亡總達1萬5423例、平均致死率為0.12％。

    報導指出，南韓政府表示，隨著境內疫情觸頂後，現在開始呈現逐漸下降趨勢，截至3月23日止，多個研究小組針對國內疫情趨勢進行分析後，多數皆認為疫情已來到「拐點」，11個研究小組中有9個預測，4月6日前單日新增確診數將下降至30萬例以下，7個研究小組中則有4個指出，估計在4月20日前後，單日確診數將低於20萬例；另，重症病例部分，預測最多可增加至1300至1680萬例。

    據悉，截至29日，國內接種第1劑疫苗人口數有87.6%，完整接種疫苗人口為86.7%，第3劑人口達63.7%。

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