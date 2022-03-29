美國防部向國會提供「國安優先事項」 點名中國為「首要挑戰」

美國國防部28日向國會提「2022年國防戰略」文件，點名中國是美國最重要的戰略競爭對手。圖為美國國防部。（路透）

2022/03/29 08:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部28日向國會提交a href="https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980584/dod-transmits-2022-national-defense-strategy/" target="_blank">「2022年國防戰略」（NDS）文件，重點在於關注來自中國及俄羅斯的威脅，其中中國被視為「首要挑戰」，同時也是美國最重要的戰略競爭對手。

美國國防部向國會提交的NDS文件中，提到，美國國防部的首要任務是保衛國土，中國被視為是「首要挑戰」，同時也是美國「最重要的戰略競爭對手」。面對可能針對美國與其盟國的戰略攻擊，以及各項侵略行為，美國國防部必須保持威懾，並在必要時準備在各項衝突中取得成功，建立一支有彈性的聯合部隊。

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NDS文件中詳細說明來自中國的「多域威脅」以及俄羅斯構成的嚴重威脅。除了中國與俄羅斯之外，美國國防部還將面對其他持續存在的威脅，例如北韓、伊朗和其他極端暴力組織。

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