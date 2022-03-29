為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國防部向國會提供「國安優先事項」 點名中國為「首要挑戰」

    美國國防部28日向國會提「2022年國防戰略」文件，點名中國是美國最重要的戰略競爭對手。圖為美國國防部。（路透）

    美國國防部28日向國會提「2022年國防戰略」文件，點名中國是美國最重要的戰略競爭對手。圖為美國國防部。（路透）

    2022/03/29 08:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部28日向國會提交a href="https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2980584/dod-transmits-2022-national-defense-strategy/" target="_blank">「2022年國防戰略」（NDS）文件，重點在於關注來自中國及俄羅斯的威脅，其中中國被視為「首要挑戰」，同時也是美國最重要的戰略競爭對手。

    美國國防部向國會提交的NDS文件中，提到，美國國防部的首要任務是保衛國土，中國被視為是「首要挑戰」，同時也是美國「最重要的戰略競爭對手」。面對可能針對美國與其盟國的戰略攻擊，以及各項侵略行為，美國國防部必須保持威懾，並在必要時準備在各項衝突中取得成功，建立一支有彈性的聯合部隊。

    NDS文件中詳細說明來自中國的「多域威脅」以及俄羅斯構成的嚴重威脅。除了中國與俄羅斯之外，美國國防部還將面對其他持續存在的威脅，例如北韓、伊朗和其他極端暴力組織。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    菲美30年來最大軍演 菲國防長：同盟穩固勝以往
    2022/03/28 20:56

    菲美30年來最大軍演 菲國防長：同盟穩固勝以往
    中俄關係匪淺？ 美財長葉倫：美國沒必要制裁中國
    2022/03/27 10:41

    中俄關係匪淺？ 美財長葉倫：美國沒必要制裁中國

    它在人體效果驚人 連美國軍隊也使用！
    烏俄衝突以來首次 拜登會見烏克蘭外長防長
    2022/03/26 20:09

    烏俄衝突以來首次 拜登會見烏克蘭外長防長
    專家：新冷戰開始了 經濟戰場後果難料
    2022/03/25 21:41

    專家：新冷戰開始了 經濟戰場後果難料

    一樓庭院宅正夯 立馬跟上
    請美國支援軍武！ CNN：烏克蘭要求每天提供標槍、刺針各500枚
    2022/03/25 13:31

    請美國支援軍武！ CNN：烏克蘭要求每天提供標槍、刺針各500枚
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播