拜登稱普廷不能繼續掌權 外媒：冷戰時期也不會踩這條紅線

美國總統拜登26日在波蘭發表重大演說，演說即將結束時，他脫口而出：「看在老天爺的份上，這個人不能繼續掌權」。（歐新社）

2022/03/29 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登26日在波蘭發表重大演說，拜登這場演說義正辭嚴、鏗鏘有力，但演說即將結束時，他卻脫口而出：「看在老天爺的份上，這個人不能繼續掌權」（For God’s sake, this man cannot remain in power），引發外界議論，外媒指出，拜登說法明顯越線，即便在美蘇冷戰時期，當年雙邊領導人也不會碰這條紅線。

《BBC中文網》報導，拜登演說結束後，美俄雙方高層都立即做出反應，俄國總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這場演說令人震驚，而且用震驚來形容算客氣了，拜登根本不了解這世界不是只有美國或歐洲而已，拜登幕僚則解釋，總統的意思是，不允許普廷對他的鄰國或地區行使權力，而非針對俄國的政權更迭，美國國務卿也抱持與上述相同立場。

請繼續往下閱讀...

報導分析，國際上發言譴責一國領袖，與要求他下台有一條明確的界線，即便在冷戰時期，美蘇也不會觸碰這條紅線。

報導引述《大西洋》（Atlantic）雜誌專家尼科爾斯（Tom Nichols）的說法，他認為拜登過往多次因為失言惹議，這個特質有時候能替他加分，但在目前的外交局勢下，說錯話會引發後續效應，恐怕導致減分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法