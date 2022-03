拜登稱普廷不能繼續掌權 外媒：冷戰時期也不會踩這條紅線

美國總統拜登26日在波蘭發表重大演說,演說即將結束時,他脫口而出:「看在老天爺的份上,這個人不能繼續掌權」。(歐新社)

2022/03/29 08:39

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登26日在波蘭發表重大演說,拜登這場演說義正辭嚴、鏗鏘有力,但演說即將結束時,他卻脫口而出:「看在老天爺的份上,這個人不能繼續掌權」(For God’s sake, this man cannot remain in power),引發外界議論,外媒指出,拜登說法明顯越線,即便在美蘇冷戰時期,當年雙邊領導人也不會碰這條紅線。

《BBC中文網》報導,拜登演說結束後,美俄雙方高層都立即做出反應,俄國總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示,這場演說令人震驚,而且用震驚來形容算客氣了,拜登根本不了解這世界不是只有美國或歐洲而已,拜登幕僚則解釋,總統的意思是,不允許普廷對他的鄰國或地區行使權力,而非針對俄國的政權更迭,美國國務卿也抱持與上述相同立場。

報導分析,國際上發言譴責一國領袖,與要求他下台有一條明確的界線,即便在冷戰時期,美蘇也不會觸碰這條紅線。

報導引述《大西洋》(Atlantic)雜誌專家尼科爾斯(Tom Nichols)的說法,他認為拜登過往多次因為失言惹議,這個特質有時候能替他加分,但在目前的外交局勢下,說錯話會引發後續效應,恐怕導致減分。

