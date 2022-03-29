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    傳俄國讓步！金融時報：停火協議不再要求去納粹、軍事化

    俄軍進展不如預期，傳俄方有意讓步停火條件。示意圖。（路透）

    俄軍進展不如預期，傳俄方有意讓步停火條件。示意圖。（路透）

    2022/03/29 07:27

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄激戰已超過1個月，雙方同時進行談判盼達成停火甚至和平協議。外媒消息指出，在俄軍進展不如預期的現況下，傳出俄方有意讓步，取消「去納粹化」、「去軍事化」等和談條件，也同意烏克蘭加入歐盟。

    《金融時報》報導，知情人士指出，正在擬訂的停火協議中，不包含原先要求的「去軍事化」、「去納粹化」和「確保俄語地位」等條件。只要烏克蘭同意不加入北大西洋公約組織（NATO），做為交換，俄方同意可讓烏國與他國締結安全協議以及加入歐盟。

    報導提到，烏俄將於當地時間週四在伊斯坦堡舉行第四輪談判。但烏克蘭和歐美盟友仍對俄總統普廷的和平意圖抱持懷疑，認為這仍有可能是普廷重整軍備，準備發動新一波攻勢的煙霧彈。

    報導指出，除了不加入北約外，協議還包含烏克蘭放棄發展核武，或是讓外國軍隊進駐等條件。烏克蘭則可獲得類似「北約規章第五條」（對任一北約成員國的攻擊，即視為對組織全體攻擊）的保障，與俄國、美國、英國、法國、德國、加拿大、中國等國訂定安全保證。烏方談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）提到，雖然安全保障還有待各國同意，但目前沒有接收到任何反對訊息。

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