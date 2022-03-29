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    馬立波已成斷垣殘壁 市長：基本上已被俄軍控制

    俄軍圍攻馬立波多日，市區已成一片斷垣殘壁。（路透）

    俄軍圍攻馬立波多日，市區已成一片斷垣殘壁。（路透）

    2022/03/29 07:13

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol），造成馬立波約有5000名平民死亡，20多萬人逃離馬立波。隨著圍城俄軍不斷進逼，馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）受訪表示，馬立波基本上已被俄軍控制。

    根據美國《CNN》報導，波成柯28日表示，馬立波基本上處在俄軍的控制之下，「並非馬立波的一切都在我們的掌握之中，不幸的是，我們今天已經被佔領者掌握」。

    在俄羅斯入侵烏克蘭之前，馬立波共有40多萬居民，波成柯估算，目前還有16萬人被圍困在馬立波，市區已成一片斷垣殘壁，水電暖氣幾近斷絕，生活狀況十分糟糕。

    波成柯指出，民眾需要離開馬立波，我們最重要的任務就是要拯救每一個生命，許多英勇的司機們已經準備好要到馬立波接走民眾，但俄羅斯卻不放行，俄羅斯從入侵第一天開始就一直在玩這招。

    馬立波遭俄軍進攻後，全市90%的住宅建築遭到破壞，其中60%被直接擊中，40%被摧毀。另外，馬立波市內的7家醫院幾乎都遭到程度不一的破壞，其中3家被摧毀、7間高等教育機構有3間被毀，市內57所學校和70所幼兒園，分別有23所和28所被毀。

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