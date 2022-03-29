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    才跑1000公里！ 烏克蘭擄獲2輛俄「龍捲風-U型」軍卡新車

    烏軍近日宣布擄獲2輛俄國近年剛服役的「龍捲風-U型」（Tornado-U）全新款裝甲卡車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部推特）

    烏軍近日宣布擄獲2輛俄國近年剛服役的「龍捲風-U型」（Tornado-U）全新款裝甲卡車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部推特）

    2022/03/29 00:16

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄軍入侵，更在多處戰鬥中擄獲俄軍裝甲車輛等軍事裝備，俄軍戰損慘重。烏軍近日宣布擄獲2輛俄國近年剛服役的「龍捲風-U型」（Tornado-U）全新款裝甲卡車，總里程數只跑了1140公里，等於是剛測試完出廠就被送至烏克蘭，沒多久就被烏軍擄獲。

    綜合外媒報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部貼出照片表示，烏軍在首都基輔以北的切爾尼戈夫（Chernihiv）地區摧毀俄軍軍事縱隊並繳獲2輛「龍捲風-U型」裝甲卡車，並笑說這2輛裝甲卡車幾乎全新。

    照片中可見，1輛裝甲卡車總里程數才1140公里，若數字沒有造假，等於這輛裝甲卡車剛測試完出廠，就被俄軍用火車運到烏克蘭，然後就被烏軍擄獲。網友見狀紛紛狂笑，「九成新 保固內」、「有種新車交貨的感覺」、「千里送車 普廷真是有情有義」、「1000公里超新的」、「剛從產地開過來的吧，真窩心」、「9成新 現貨 面交」、「1000KM連第一次保養都還沒到」、「掉寶掉得太快 就像龍捲風~」。

    「龍捲風-U型」裝甲卡車性能諸元：


    類型：用於運輸武器、軍事裝備和貨物，以及牽引運輸半掛車或所有類型的作戰裝備
    研發者：烏拉爾工業開發製造
    重量：30噸，承載能力為16噸，如有必要可拖曳拖車，總重量可達12噸
    尺寸：9.85x2.25x3.35公尺
    生產日期：2016年生產
    作戰範圍：一次加油續航里程可達1000公里
    馬力：在道路上加速每小時可達100公里
    資料來源：外媒

    網友見狀紛紛狂笑「九成新 保固內」、「有種新車交貨的感覺」。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部推特）

    網友見狀紛紛狂笑「九成新 保固內」、「有種新車交貨的感覺」。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部推特）

    這輛卡車總里程數才跑了1140公里，下方「160.2」可能是單趟里程；幾乎是剛出廠的新車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部推特）

    這輛卡車總里程數才跑了1140公里，下方「160.2」可能是單趟里程；幾乎是剛出廠的新車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部推特）

    裝甲卡車內裝照。（圖取自臉書）

    裝甲卡車內裝照。（圖取自臉書）

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