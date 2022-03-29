才訪澤倫斯基！俄最大獨媒暫停發行 《新報》：直到戰爭結束

《新報》主編穆拉托夫曾獲2021年諾貝爾和平獎，今天發聲明證實《新報》將暫停出版。（路透）

2022/03/29 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕自發動入侵烏克蘭行動，俄羅斯對內極盡一切手段打壓反戰聲音，至今已有多個媒體被迫關閉。而俄國最大的獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）28日宣布，該報將暫停出版，直到烏俄戰爭結束。

根據《CNN》 報導，俄羅斯立法禁止使用「入侵」、「發動戰爭」等字眼來報導烏克蘭消息，打壓反戰聲音，所有不利於俄國的報導也被視為「假消息」，散播「假消息」視同犯罪，《新報》早前已因此被俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）發出警告。

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主編曾獲諾貝爾和平獎

近日《新報》採訪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）再遭監察機構警告，據悉俄國媒體若在一年內收到2次來自監察機構的警告，法院就可以下令將其關閉。

對此，《新報》官網28日就以頭版宣布該報暫停出版，並刊登主編穆拉托夫（Dmitry Muratov）的聲明，表示直到烏俄戰爭結束，報社都不會再運作。

《新報》由前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）與穆拉托夫於1993年共同創立，為俄國知名全國性報紙，以其對普廷政府的批評而著稱。而穆拉托夫去年也因捍衛言論自由獲得諾貝爾和平獎，眼看烏克蘭陷入水深火熱，穆拉托夫本月22日還宣布將拍賣諾貝爾獎章，並將所得用來幫助烏克蘭難民。

《新報》官網28日就以頭版宣布該報暫停出版。（圖翻攝自《新報》網站）

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