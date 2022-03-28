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    聽到澤倫斯基喊話了！ 捷克總理：西方將軍援烏國戰機和戰車

    捷克總理費亞拉（左2）日前和波蘭總理莫拉維茨奇（左4）、波蘭副總理雅卡欽斯基（左1）、斯洛維尼亞總理楊薩（左3）前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）表達支持。（歐新社）

    捷克總理費亞拉（左2）日前和波蘭總理莫拉維茨奇（左4）、波蘭副總理雅卡欽斯基（左1）、斯洛維尼亞總理楊薩（左3）前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基（前右1）表達支持。（歐新社）

    2022/03/28 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）前天再度呼籲西方國家提供軍事援助，並指烏克蘭只需北約1%的戰機和1%的戰車，不會要求更多，對此，捷克總理費亞拉（Petr Fiala）昨（27日）表示，西方將會提供澤倫斯基要求的戰機和戰車，但未對細節多做說明。

    俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，澤倫斯基持續向歐美國家求援，26日要求西方國家提供軍事援助，他強調烏克蘭需要的是戰車、戰機及反艦系統，並稱烏克蘭只是需要北約1%的戰機和1%的戰車，不會要求更多。

    綜合外媒報導，對此，捷克總理費亞拉27日接受電視台節目訪問時表示，假如烏克蘭戰事的影響將持續到明年，即使戰爭結束，難民等衝擊仍不會消失，「對歐洲的影響是巨大的，也許我們還沒有意識到這一點」。

    費亞拉也提到，西方將會提供澤倫斯基要求的戰機和戰車，而不是建立一個禁航區，「北約和其他盟國拒絕設立禁航區，以免導致第三次世界大戰」，針對稱西方將提供戰機和戰車的相關細節，費亞拉對於主持人的重複詢問給予肯定回覆，但不願多做說明。

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