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    馬立波煉獄！俄軍旅長陣亡 傳繼任指揮官上任5天也遭擊斃

    傳出俄羅斯第810近衛隊海軍步兵旅新任旅長克雷沃拉波夫（見圖）27日遭烏軍擊斃。（圖取自推特）

    傳出俄羅斯第810近衛隊海軍步兵旅新任旅長克雷沃拉波夫（見圖）27日遭烏軍擊斃。（圖取自推特）

    2022/03/28 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，迄今有多名高階指揮官陣亡，外媒指出，俄羅斯第810近衛隊海軍步兵旅旅長沙羅夫（Alexey Sharov）上校22日在烏國馬立波（Mariupol）遭烏軍擊斃，如今又傳出繼任的新旅長克雷沃拉波夫（Vladimir Kryvolapov）27日在馬立波被擊斃。

    英國「太陽報」美國網路版23日披露，隸屬俄羅斯黑海艦隊、海軍步兵旅第810近衛隊上校指揮官沙羅夫，22日在烏克蘭東南部港市馬立波遭烏克蘭軍隊擊斃，如今又傳出同一單位的指揮官克雷沃拉波夫在馬立波陣亡。

    俄方尚未證實此消息，若屬實，代表俄軍第810近衛海軍步兵旅一週內連續兩位旅長（疑似為前後任）遭烏軍擊斃，俄軍指揮官在入侵烏克蘭戰役中折損的速度驚人。

    俄羅斯第810近衛隊海軍步兵旅旅長沙羅夫（見圖）上校，22日在烏克蘭東南部港市馬立波遭烏克蘭軍隊擊斃。（圖取自推特）

    俄羅斯第810近衛隊海軍步兵旅旅長沙羅夫（見圖）上校，22日在烏克蘭東南部港市馬立波遭烏克蘭軍隊擊斃。（圖取自推特）

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