馬立波煉獄！俄軍旅長陣亡 傳繼任指揮官上任5天也遭擊斃

2022/03/28 18:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,迄今有多名高階指揮官陣亡,外媒指出,俄羅斯第810近衛隊海軍步兵旅旅長沙羅夫(Alexey Sharov)上校22日在烏國馬立波(Mariupol)遭烏軍擊斃,如今又傳出繼任的新旅長克雷沃拉波夫(Vladimir Kryvolapov)27日在馬立波被擊斃。

英國「太陽報」美國網路版23日披露,隸屬俄羅斯黑海艦隊、海軍步兵旅第810近衛隊上校指揮官沙羅夫,22日在烏克蘭東南部港市馬立波遭烏克蘭軍隊擊斃,如今又傳出同一單位的指揮官克雷沃拉波夫在馬立波陣亡。

俄方尚未證實此消息,若屬實,代表俄軍第810近衛海軍步兵旅一週內連續兩位旅長(疑似為前後任)遭烏軍擊斃,俄軍指揮官在入侵烏克蘭戰役中折損的速度驚人。

Yet another senior Russian officer eliminated in Ukraine. The commander of the 810th Guards Marine Brigade of the Russian Black Sea Fleet, Vladimir Kryvolapov, has reportedly been killed by Ukrainian forces in Mariupol pic.twitter.com/mQIcKjchLk