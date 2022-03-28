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    南韓昨增18萬7213例 時隔20日首次跌破20萬例

    南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨單日新增確診18萬7213例，迄今累計總確診數逾1200萬例。（歐新社）

    南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨單日新增確診18萬7213例，迄今累計總確診數逾1200萬例。（歐新社）

    2022/03/28 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數持續增加，昨單日新增確診18萬7213例，迄今累計總確診數逾1200萬例。

    綜合韓媒報導，根據中央防疫對策本部表示，截至今日0時，昨日新增確診18萬7213例，本土社區感染有18萬7188例，境外輸入25例，單日新增死亡287例，現有重症患者1273例，相較前1天增加57例；另，全國總確診數達1200萬3054例，累計死亡總達1萬5186例、平均致死率為0.13％。

    報導指出，自3月3日後，時隔25日後首次跌破20萬例以下，單日確診人數相較於前1日減少約13萬例，相較於前2週（3月14日）減少約12萬例。對此，南韓中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官權德喆今表示，由Omicron變異株引發的這波疫情高峰值，時隔11週後，現在呈現緩慢下降趨勢。

    據悉，截至28日，國內接種第1劑疫苗人口數達87.6%，完整接種疫苗人口有86.7%，第3劑人口達63.6%。

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