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    烏俄準備討論「中立國」問題 聯合國統計已1119烏平民死亡（不斷更新）

    烏俄戰事已超過1個月，烏俄雙方將在土耳其舉行新一輪面談，並討論「中立國」問題。（美聯社）

    烏俄戰事已超過1個月，烏俄雙方將在土耳其舉行新一輪面談，並討論「中立國」問題。（美聯社）

    2022/03/28 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月28日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在接受俄媒專訪時指出，烏克蘭已經準備好針對停火協議中的「中立國」條款進行討論，但是必須要有第三國保證，且相關條款必須經過公投同意。

    ＊聯合國人權辦公室最新估計，自俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵行動迄今，至少1119名烏國平民在戰亂中喪生，另有1790人受傷。

    ＊俄羅斯表示將集中軍事資源攻占烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區後，烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）透過視訊聲明表示：「這意味馬立波周圍戰局可能急遽惡化。」

    ＊烏方談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）宣布：「在今天的新一輪視訊談判中，雙方決定3月28日至30日在土耳其舉行代表團的下一輪面對面會談。」

    ＊烏克蘭國防情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）27日指出，俄國想要將烏克蘭一分為二，製造「兩韓局面」，但馬立波（Mariupol）的地理位置、居民的抵抗和烏國即將發動的游擊戰，都讓這個「分裂局面」不會實現。

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