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    烏軍疑虐待俄軍戰俘 烏克蘭高層允諾展開調查

    網路近期留傳烏軍虐待戰俘影片，，烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇允諾立即調查。圖為烏軍士兵，非新聞當事人。（美聯社）

    網路近期留傳烏軍虐待戰俘影片，，烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇允諾立即調查。圖為烏軍士兵，非新聞當事人。（美聯社）

    2022/03/28 08:35

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已超過1個月，不少俄軍因作戰失利被烏軍俘虜，不過近期在當地卻流傳一段烏克蘭士兵疑似朝俄軍俘虜射擊的影片，烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）表示，政府將立即對此展開調查。

    根據《CNN》報導，在網路上流傳的這段影片中，烏克蘭士兵將多名俄軍戰俘綑綁，在一陣拳打腳踢後，對俄軍戰俘的雙腿開槍。而烏克蘭士兵在影片中提到，他們在東北大城哈爾科夫（Kharkiv）附近的奧爾霍夫卡（Olkhovka）俘虜這批俄軍偵查小組成員。

    烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇被問到烏軍是否有虐待俄軍戰俘行為時，阿列斯托維奇表示，政府目前非常重視這件事，將會立即展開調查。他強調：「我們是一支歐洲軍隊，我們不會去嘲弄我們的戰俘，如果此事為真，絕對是不可接受的行為。無論你的個人情感動機如何，我們都按照《日內瓦公約》對待囚犯。」

    烏克蘭武裝部隊總司令扎魯茲尼（Valerii Zaluzhnyi）雖然沒有正面回應此事，但扎魯茲尼在一份聲明中指出：「為了抹黑烏克蘭軍隊，敵方拍攝並散佈了一些影片，展示了所謂的『烏克蘭士兵對俄羅斯戰俘的不人道待遇』。」

    扎魯茲尼表示：「我強調烏克蘭武裝部隊和其他合法軍事組織的軍人嚴格遵守國際人道法的規範，希望大家面對當前局勢的資訊戰和心理戰時能多思考，並相信官方消息來源。」

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