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    烏克蘭當局：烏俄新一輪談判28日在土耳其舉行

    2022/03/28 01:21

    〔中央社〕烏克蘭當局表示，基輔與莫斯科代表團將於28日在土耳其舉行最新一輪和平談判。此時距俄羅斯入侵烏克蘭已逾1個月。

    烏方談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）在臉書上（Facebook）發文宣布：「在今天的新一輪視訊談判中，雙方決定3月28日至30日在土耳其舉行代表團的下一輪面對面會談。」

    俄方談判代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）也證實即將與烏克蘭舉行會談的消息。不過，根據俄方說法，談判開始的時間是29日，預計至30日結束。

    莫斯科於2月24日軍事入侵烏克蘭後，兩國外交部長於3月10日在土耳其南部地中海濱度假勝地安塔利亞（Antalya）舉行首次高層會談，惟並未取得突破。

    目前交戰雙方仍定期透過視訊進行會談，不過，達成協議希望渺茫，雙方都表示談判過程困難重重。

    土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）稍早指出，談判中的俄烏停火協議共有6項條款，雙方似已針對其中4項達成諒解，包括烏克蘭宣布中立並聲明不加入北大西洋公約組織（NATO）、烏國非軍事化和相互安全保證、烏國去納粹化、烏國取消使用俄語限制。

    然而，烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）25日澄清，在關鍵問題上，烏方與俄方「並未達成共識」1110328

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