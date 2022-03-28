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    全球逾千合唱團線上齊聲高歌 為烏克蘭祈求和平

    2022/03/28 00:15

    〔中央社〕俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭，至今戰事仍未停歇。全球各地的1000多個合唱團今天透過網路直播齊聲高歌，為烏克蘭祈求和平。

    這項活動由西班牙的「和平合唱團」（Choirs for Peace）所籌辦，來自西班牙、葡萄牙、英國、義大利和墨西哥等國家的合唱團，透過影音網站YouTube的線上直播一同高歌。

    在西班牙首都馬德里，數百人聚集在蘇菲亞王后國家藝術中心博物館（Reina Sofia Museum）外頭。有些人舉著寫有「和平」字樣的標語，其他人則戴著象徵烏克蘭國旗的黃藍色相間緞帶。

    和平合唱團的指揮賈西亞（Mariano Garcia）向路透社表示：「我們想唱一首非常簡單的歌，叫做『請賜我們平安』（Dona Nobis Pacem），為烏克蘭和所有其他被遺忘的戰事祈求和平。」

    在馬德里參與這場活動的民眾，除了當地的西班牙人， 還包括烏克蘭人等其他國家的人們。

    參加活動的民眾馬丁（Maite Martin）表示：「這很感人，我習慣唱歌很多年了，但這很讓人振奮，創造了一種特殊的能量，希望能幫助那些目前遭受如此多苦楚的人們。」1110328

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