俄羅斯想分裂烏克蘭？ 烏國防情報局直言：不會實現！

烏克蘭國防情報局局長布達諾夫今（27）日指出，俄國想要將烏克蘭一分為二，不過這個「分裂局面」不會實現。（美聯社）

2022/03/27 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾1個月，烏克蘭國防情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今（27）日指出，俄國想要將烏克蘭一分為二，製造「兩韓局面」，不過他也指出，馬立波（Mariupol）的地理位置、居民的抵抗和烏國即將發動的游擊戰，都讓這個「分裂局面」不會實現。

據《BBC》報導，布達諾夫警告，「俄羅斯在攻佔烏克蘭首都基輔的行動中失敗，也沒有推翻烏克蘭的政權，因此，俄羅斯改變策略，正試圖將『兩韓局面』應用在烏克蘭」。他指出，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）在進攻停滯不前之後，決定將優先將目標轉向東烏和南烏。

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布達諾夫指出，普廷如果拿下這些領土，他會試圖「劃一條分界線」，將拿下的地區與烏克蘭其他區域分開，有點像韓戰之後的南北韓局勢。他接著說：「但是，俄羅斯最大的問題是建立、維持一條在克里米亞和東烏之間的陸路時，中間擋著『攻不可破』的城市馬立波。」

布達諾夫預測，無論如何，這個「準國家（quasi-state）」是不會實現的，因為當地居民會強烈抵抗，且烏克蘭很快就要發動游擊戰。

烏克蘭國防情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov，見圖）今（27）日表示，俄國想要將烏克蘭一分為二，不過馬立波的地理位置、居民的抵抗和烏國即將發動的游擊戰，都讓這個「分裂局面」不會實現。（圖取自烏克蘭國防部官方網站）

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