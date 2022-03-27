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    國際法火力支援！英派前ICC法官任烏克蘭顧問

    俄侵烏戰爭罪嫌疑頻傳，英國今（27）日宣布，將派前國際刑事法院（ICC）法官莫里森爵士（Sir Howard Morrison QC）出任烏克蘭總檢察長的獨立顧問。圖為ICC海牙總部。（美聯社）

    俄侵烏戰爭罪嫌疑頻傳，英國今（27）日宣布，將派前國際刑事法院（ICC）法官莫里森爵士（Sir Howard Morrison QC）出任烏克蘭總檢察長的獨立顧問。圖為ICC海牙總部。（美聯社）

    2022/03/27 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾1個月，戰爭罪嫌疑頻傳。英國官方今（27）日宣布，將派前國際刑事法院（ICC）法官莫里森爵士（Sir Howard Morrison QC）出任烏克蘭總檢察長的獨立顧問。

    據《衛報》報導，俄羅斯侵略烏克蘭進入第31天，俄軍違反戰爭罪、反人類罪等嫌疑事件頻傳，對此，英國英格蘭及威爾斯檢察總長布雷弗曼（Suella Braverman）27日宣布，將請到前ICC法官、英國御用大律師莫里森爵士，擔任烏國總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）的獨立顧問。

    報導指出，俄羅斯並非ICC成員國之一，當被問到是否將尋求其他形式向俄究責？布雷弗曼表示：「所有的意見都會被考慮，我也將一直支持烏國總檢察長的該如何修正（法律攻防策略）的選擇。」

    但布雷弗曼也強調，英國認為ICC是對的選擇，也將對那些在烏克蘭犯下殘忍暴行的人們究責到底。也因此，英國決定將所有精力和資源、協助，在英國副首相拉布（Dominic Raab）的領銜下，集中在協助ICC檢察官的獨立調查之上。

    據悉，莫里森爵士曾任前南斯拉夫問題國際刑事法庭（ICTY）以及ICC法官超過12年，也曾參與如「波士尼亞屠夫」卡拉迪奇（Radovan Karadzic）案等審判。

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