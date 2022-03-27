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    拜登波蘭強硬演說 金融時報：掀美俄新冷戰

    拜登26日在波蘭華沙的演說出乎意料強硬，令外界議論紛紛。（美聯社）

    拜登26日在波蘭華沙的演說出乎意料強硬，令外界議論紛紛。（美聯社）

    2022/03/27 22:40

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登26日在波蘭針對烏俄戰事發表演說，直指俄國總統普廷「不能再掌權」。英國《金融時報》分析，儘管白宮出面澄清，拜登並非尋求推翻普廷政權，而是不能讓普廷對鄰國施加權力，但此一強烈措詞仍象徵美俄新冷戰的開端，料兩國短期衝突加劇，且只要普廷繼續掌權，戰略敵對態勢將更加激烈。

    據報導，前白宮顧問葛根（David Gergen）表示，拜登此次演說提及「我們必須長期作戰」，且少提及和平，好戰程度在普廷之上，顯示這場戰爭現在已經不太可能透過談判停止，「我們逐漸進入東西方的新冷戰，而拜登選擇擔任西方陣營的領袖。」

    華府智庫「外交關係協會」（CFR）會長哈斯（Richard Haass）也指出，即使白宮為拜登的「普廷不能再掌權」一說緩頰，普廷仍會相信這是西方國家意圖推翻其政權的證據。他認為，拜登言談間的小失誤可能讓戰爭規模擴大、戰爭時間延長。

    與此同時，民間對拜登的演說則頗為讚賞。逃離烏克蘭的心臟病科醫師Vitalia Lisitsyna表示，她對拜登「非常敬重」，因為他負責任，並且幫助烏國的人民。

    來自波蘭克拉科夫的律師Kasia Lewis則說，她很欣賞拜登「說了其他人不願說的話」，認為拜登堅定的演說，幫助確立烏俄之戰的論述，也讓普廷成為地球上最可鄙的人。

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