上海確診數持續攀升！昨增2631例佔半數 官方堅持不封城

中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，據官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中以上海無症狀感染者佔2631例最多。（彭博）

2022/03/27 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，據官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中以上海無症狀感染者佔2631例最多。

綜合中媒報導，根據中國國家衛健委發布，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中本土確診集中在吉林省達1071例最多、上海市47例；無症狀感染者部分，以上海市2631例佔有半數。

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上海疫情防控專家小組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡昨（26日）在記者會上表示，因應變種病毒Omicrion傳播速度快和上海城市特點，目前將上海劃分為重點區域、非重點區域，並透過核酸檢測與快篩方式，使用最小的成本，盡速恢復日常的生活。

由於上海疫情持續擴大，部分中國網友提出封城建議，對此吳凡說「（上海）不能封城，一旦封城將影響國家和全球經濟」，同時呼籲上海市民周末配合篩檢，以達到「動態清零」目標。據悉，中國領導人習近平17日在中央政治局常委會議上要求，要以「努力用最小的代價控制疫情，以最大限度減少疫情對於經濟社會發展的影響」。

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