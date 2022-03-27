為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海確診數持續攀升！昨增2631例佔半數 官方堅持不封城

    中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，據官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中以上海無症狀感染者佔2631例最多。（彭博）

    中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，據官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中以上海無症狀感染者佔2631例最多。（彭博）

    2022/03/27 12:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未歇，據官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中以上海無症狀感染者佔2631例最多。

    綜合中媒報導，根據中國國家衛健委發布，截至今日0時，本土新增確診1217例、無症狀感染者4333例，總共5550例，其中本土確診集中在吉林省達1071例最多、上海市47例；無症狀感染者部分，以上海市2631例佔有半數。

    上海疫情防控專家小組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡昨（26日）在記者會上表示，因應變種病毒Omicrion傳播速度快和上海城市特點，目前將上海劃分為重點區域、非重點區域，並透過核酸檢測與快篩方式，使用最小的成本，盡速恢復日常的生活。

    由於上海疫情持續擴大，部分中國網友提出封城建議，對此吳凡說「（上海）不能封城，一旦封城將影響國家和全球經濟」，同時呼籲上海市民周末配合篩檢，以達到「動態清零」目標。據悉，中國領導人習近平17日在中央政治局常委會議上要求，要以「努力用最小的代價控制疫情，以最大限度減少疫情對於經濟社會發展的影響」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國再增逾5500本土病例 疫情遍及22省
    2022/03/27 11:34

    中國再增逾5500本土病例 疫情遍及22省
    中國疫情爆炸！ 上海客運站3/14起全面停運
    2022/03/14 00:34

    中國疫情爆炸！ 上海客運站3/14起全面停運

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    中國單日爆3122例本土感染 上海市下令「非必要不離滬」
    2022/03/13 12:07

    中國單日爆3122例本土感染 上海市下令「非必要不離滬」
    武漢肺炎》中國本土疫情延燒 上海旅行團一行7人都感染
    2021/10/18 18:48

    武漢肺炎》中國本土疫情延燒 上海旅行團一行7人都感染

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播