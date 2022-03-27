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    中國再增逾5500本土病例 疫情遍及22省

    中國單日新增本土案例逾5500例，疫情遍及吉林、上海、遼寧、天津、河南、河北等22省。（彭博）

    中國單日新增本土案例逾5500例，疫情遍及吉林、上海、遼寧、天津、河南、河北等22省。（彭博）

    2022/03/27 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1217例，以及4333例無症狀感染，單日新增本土案例逾5500例，疫情遍及吉林、上海、遼寧、天津、河南、河北等22省。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1254例，包含境外移入37例，本土新增1217例。本土中包含吉林1071例、上海47例、遼寧28例、天津16例、河南14例、河北10例、黑龍江8例、山東5例、湖南4例、安徽2例、江西2例、廣東2例、甘肅2例、北京1例、江蘇1例、浙江1例、福建1例、雲南1例、陝西1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者4448例，其中境外移入115例，本土4333例，本土包含上海2631例、吉林1007例、福建264例、河北142例、遼寧82例、山東64例、天津30例、江蘇16例、安徽16例、甘肅14例、雲南12例、江西11例、廣西11例、河南10例、廣東8例、陝西5例、浙江4例、黑龍江3例、內蒙古2例、重慶1例。

    中國衛健委也指出，截至3月26日24時，中國累計確診14萬3240例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬7567例當中，有53例是重症病例。

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