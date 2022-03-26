為了正義！滿刑期遭遣返 反送中美籍律師考慮「境外上訴」

美籍律師貝克特（Samuel Bickett，見圖）2019年12月香港反送中期間阻止休班員警暴毆少年而遭控「襲警」，近日服刑期滿後被遣返美國，但他透露自己正在和律師討論，有意「境外上訴」至香港終審法院。（歐新社檔案照）

2022/03/26 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕2019年12月香港反送中運動期間，在港鐵銅鑼灣站阻止休班員警暴毆少年的美籍律師貝克特（Samuel Bickett），被控襲警和普通襲擊罪，判刑4個月2週，近日服刑期滿後即遭遣返美國，但他向媒體指出，正在和律師討論，有意「境外上訴」至香港終審法院。

據《香港自由媒體》（HKFP）報導，貝克特在遭港府遣返回美後，目前安頓在華盛頓特區的親人家中，他表示，由於服刑時香港疫情爆發，期間暫時禁止了受刑人與律師的會面，也令他們無法討論上訴的事項。但現在貝克特已經離開了香港，因此他將和代表律師討論，考慮「境外上訴」至香港終審法院。

請繼續往下閱讀...

此外，貝克特也再次強調，自己會被判刑完全是港府的政治考量，雖然在監獄內的政治犯沒有受到太多的歧視，但遭遣返時移民官員要求繼續沒收他的護照直到降落美國，他認為這毫無法律依據。

談到未來的工作打算，貝克特說：「我希望找到一個可以讓我全職專注在香港、中國人權的工作。」他並強調，自己會將在香港的經驗寫成書，向媒體和美國政府喊話。

此外，貝克特也指出，他希望像他一樣的「香港流亡者」，終有一天可以回到香港並看到期盼多年的目標已經達成。他說：「現在這是我的人生了，所以這就是我要做的事情。」

據悉，貝克特2019年12月在港鐵銅鑼灣站，看見身穿便服的休班員警俞樹生持警棍毆打一名「逃票」少年，並以棍箍住少年頸部，便上前出手制止。

貝克特承認曾以右手擊中俞員臉部，但強調自己是出於自衛，且俞員多次否認自己是「popo」（Police，香港慣用的警察俗稱），貝克特最後仍被控以襲警罪及普通襲擊罪，判刑4個月2週，他在服刑6週後被釋放等待上訴，在上訴失敗後，貝克特又回到監獄服刑6個星期。

貝克特希望找到一個可以全職專注在香港、中國人權的工作，並強調會將在香港的經驗寫成書，向媒體和美國政府喊話，期待所有「香港流亡者」終有一天可以回去並看到期盼多年的目標已經達成。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法