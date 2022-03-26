俄軍被滲透誤判多！ 烏軍：還在用「中世紀」老套戰術

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，俄軍內部已被烏克蘭線人滲透。（美聯社資料照）

2022/03/26 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）近日表示，俄羅斯軍隊被許多線人滲透，導致內部多次誤判，只能使用「中世紀的老舊戰術」對付烏克蘭。

美國《國家週刊》（The Nation）25日刊出36歲布達諾夫的訪問，布達諾夫說，已經動員「非常多的人」在俄羅斯戰線後方進行游擊戰，雖然烏克蘭軍隊已經抵禦俄軍1個月的時間，但情勢仍「非常嚴峻」。

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他說，「我們的領土上有大量俄軍，他們已包圍了烏克蘭城市。至於和平的前景，儘管進行了談判，但仍是模糊且難以預料。」

布達諾夫告訴《國家報》，烏克蘭從俄軍的「誤判」受益，「俄羅斯指揮部多次誤判，而我們善用這些誤判。烏軍已經證明，俄軍作為世界第2大軍力是一個龐大的神話，它只不過是中世紀的兵力集中、老套的戰爭方法。」

布達諾夫表示，烏克蘭善用身在敵軍的線人，「我們在俄軍中有很多線人，不僅在俄羅斯軍隊中，而且在他們的政治圈和他們的領導階層中。去年11月，我們就知道俄國的企圖，大家可以看到一切都發生了。至於日期，則改了好幾次。」

他補充說，烏克蘭在車臣部隊中也有線人，「一旦他們開始準備任何行動，我們就會從我們的線人那裡獲得情報。」

布達諾夫最後說，「我們的戰士、我們的軍人，甚至我們的獵人將開始用步槍在森林獵殺俄軍侵略者。我認為，春天很快就要到來，我們的森林將一片新綠，而真正的地獄將為入侵者敞開。」

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