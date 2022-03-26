北韓試射洲際彈道飛彈 南韓F-35A戰機「大象漫步」展現軍力

南韓空軍於昨（25日）在國防部長的視察下，在空軍基地對28架F-35A戰機，執行「大象漫步」（Elephant walk）的訓練。（圖擷取自@ROK_MND官方推特）

2022/03/26 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應北韓試射「火星十七」（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈（ICBM），南韓空軍於昨（25日）在國防部長的視察下，在空軍基地以28架F-35A戰機執行「大象漫步」（Elephant walk）的訓練，展現南韓軍力。

據《Defence Blog》報導，南韓國防部25日表示，在防長徐旭的全程監督下，軍官們於南韓當地一處空軍機地，進行28架F-35A戰機「大象漫步」的編隊訓練。

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報導指出，演習過程中，全副武裝的F-35A戰機，在起飛前以緊密編隊的模式滑行，這種軍機的操作方式，通常適用在「大量飛機」需要同時起飛的緊急狀況。

報導提到，此次演習的最主要宗旨，就是為了因應北韓24日試射「火星十七」（Hwasong-17）新型洲際彈道飛彈等，一系列的挑釁行為。

而這次「大象漫步」的演訓，也象徵著南韓空軍在1月份部署完40架F-35A後，首次執行大規模動員任務。

大象漫步（Elephant walk），亦稱為大象走路，是美國空軍使用的術語，特指空軍飛機在起飛前，在滑行道或跑道集結，形成互相靠近的隊形，通常伴隨著最小間隔起飛。

F-35A戰鬥機性能諸元：

最高時速：每小時1930公里

最遠飛行距離：2220公里

機翼長度：11公尺

重量：1萬3300公斤

正式服役日期：2006年2月19日

每小時操作成本：1萬3806美元（約合新台幣38.4萬元）

起降方式：採用傳統跑道起降

製造商：美國洛馬（Lockheed Martin）公司

作戰半徑：1239公里（無空中加油）

可掛載武器：AIM-120「AMRAAM」先進中程空對空飛彈、JSM匿蹤反艦飛彈、「JDAM」聯合直接攻擊彈藥..等

資料來源：外媒、美國防部副部長（主計長）辦公室的年度報告、維基百科

全副武裝的F-35A戰機，在起飛前以緊密編隊的模式滑行，這種軍機的操作方式，通常適用在「大量飛機」需要同時起飛的緊急狀況。（圖擷取自국방부-ROK Ministry of National Defense官方YouTube）

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