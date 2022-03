只因下屬「穿錯軍裝」！俄高層竟怒噴要「肢解、割耳」懲罰

2022/03/26 13:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭超過1個月,先前遭烏方控訴為「馬立波屠夫」(butcher of Mariupol)、指揮該市空襲行動的俄國國防管理中心主任米奇采夫(Mikhail Mizintsev),近日遭爆料,僅因士兵穿錯制服,他就要求將下屬肢解,並割掉耳朵,言論令人害怕。

據英媒《每日星報》報導,烏克蘭駐奧地利大使謝爾巴(Olexander Scherba)23日在推特公布的音檔顯示,當時米奇采夫正在與資淺的俄國軍官談話,當時他不滿地痛罵自家穿錯制服的士兵,過程中數度爆了粗口。

米奇采夫說:「看看這個小人渣,沒穿上(俄軍)制服,而是穿著他的垃圾毛衣,為什麼他的臉還沒毀容、耳朵沒被割掉呢?他為何還沒有被肢解呢?為什麼他晚上沒被瓶子打呢?哼,人渣同袍。」

米奇采夫繼續罵道:「他(指穿錯制服的士兵)為什麼還在服役?我為什麼要和你這樣的人渣浪費時間?如果你是單位的負責人,那就站出來!」

敖德薩地區軍事管理局發言人布拉丘克(Sergey Bratchuk)控訴,米奇采夫曾下令在馬立波發動數次毀滅性的攻擊行動,導致數百位平民死亡,還曾要求俄軍轟炸一家婦產醫院、兒童醫院、劇院跟平民住宅,此舉與他曾摧毀敘利亞(Syria)的城市一樣,他是名嗜血的上校。

The butcher of #Mariupol gen. Mizintsev to a junior officer (intercept):



- Look at this little scum. Dressed not in uniform, but in his scum sweater. Why isn’t his face not messed up yet? Why aren’t his ears cut off? Why wasn’t he beat with a bottle at night? Huh, comrade Scum? pic.twitter.com/226N5vI7ia