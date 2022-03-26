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    只因下屬「穿錯軍裝」！俄高層竟怒噴要「肢解、割耳」懲罰

    俄羅斯國家國防管理中心主任米奇采夫。（美聯社）

    俄羅斯國家國防管理中心主任米奇采夫。（美聯社）

    2022/03/26 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭超過1個月，先前遭烏方控訴為「馬立波屠夫」（butcher of Mariupol）、指揮該市空襲行動的俄國國防管理中心主任米奇采夫（Mikhail Mizintsev），近日遭爆料，僅因士兵穿錯制服，他就要求將下屬肢解，並割掉耳朵，言論令人害怕。

    據英媒《每日星報》報導，烏克蘭駐奧地利大使謝爾巴（Olexander Scherba）23日在推特公布的音檔顯示，當時米奇采夫正在與資淺的俄國軍官談話，當時他不滿地痛罵自家穿錯制服的士兵，過程中數度爆了粗口。

    米奇采夫說：「看看這個小人渣，沒穿上（俄軍）制服，而是穿著他的垃圾毛衣，為什麼他的臉還沒毀容、耳朵沒被割掉呢？他為何還沒有被肢解呢？為什麼他晚上沒被瓶子打呢？哼，人渣同袍。」

    米奇采夫繼續罵道：「他（指穿錯制服的士兵）為什麼還在服役？我為什麼要和你這樣的人渣浪費時間？如果你是單位的負責人，那就站出來！」

    敖德薩地區軍事管理局發言人布拉丘克（Sergey Bratchuk）控訴，米奇采夫曾下令在馬立波發動數次毀滅性的攻擊行動，導致數百位平民死亡，還曾要求俄軍轟炸一家婦產醫院、兒童醫院、劇院跟平民住宅，此舉與他曾摧毀敘利亞（Syria）的城市一樣，他是名嗜血的上校。

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