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    俄羅斯防長神隱近2週！ 被爆「心臟病發作」

    俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）連續12天未公開露面，引起外界揣測。（歐新社資料照）

    俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）連續12天未公開露面，引起外界揣測。（歐新社資料照）

    2022/03/26 09:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）連續近2週未公開露面，引起外界揣測，烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）26日表示，紹伊古因為心臟病發作，所以從3月中旬開始就不在公開場合露面。

    俄羅斯總統普廷發兵侵略烏克蘭，但是戰事進展未如預期，俄軍在戰場上頻遭挫敗，嚴重打擊士氣，此刻紹伊古多日未公開露面，外界有關他遭軟禁、地位動搖等傳言甚囂塵上。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日辯稱，「國防部長現在有很多事要處理，較少出現在媒體上，是可以理解的」。

    格拉申科26日在臉書表示，紹伊古因心臟病發，所以從3月中旬開始缺席公共活動，恰巧發病時間是在普廷嚴厲譴責軍事行動不如預期時，紹伊古目前正在醫院接受治療。

    烏克蘭前內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）也推文說，根據消息來源透露，紹伊古和俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）兩人的健康狀況惡化，出現相同的心臟病發作症狀，有呼吸困難的情形，紹伊古甚至失去意識。

    相關連結：

    俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，左三）和俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov，左一）被爆心臟病發作。圖左二為俄羅斯總統普廷。（法新社資料照）

    俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，左三）和俄羅斯總參謀部情報總局（GRU）局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov，左一）被爆心臟病發作。圖左二為俄羅斯總統普廷。（法新社資料照）

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