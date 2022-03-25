看過黃金衛生紙架嗎？英媒獨家揭普廷造價283億豪奢遊艇內裝

普廷打造的「雪赫拉莎德號」（Scheherazade）超級遊艇。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

2022/03/25 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladmir Putin）宣布進犯烏克蘭後，引發制裁及撻伐，先前「反腐敗基金會」曾披露他坐落於黑海的豪奢宮殿外，現在外媒更獨家取得他於2020年打造、停泊在義大利要價7.5億英鎊（約新台幣283億元）的豪華遊艇，並呼籲義國當局應立刻扣押。

據英媒《太陽報》獨家報導，2020年9月起，普廷打造的「雪赫拉莎德號」（Scheherazade）超級遊艇，便一直停泊在義大利的馬里納迪卡拉拉（Marina di Carrara）港，知情人士透露，該艦要價約283億元台幣。

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據打造「雪赫拉莎德號」工人的說法，遊艇上的所有物品表面都是以大理石或黃金打造，有無數個游泳池、水療中心、桑拿室、劇院、舞廳、健身房，以及兩個直升機專用的停機坪，讓建造該遊艇的工人直呼，這艘船就像一個「迷你城市。」

值得一提的是，普廷的遊艇上不但配有能夠自動升降的撞球桌外，就連「衛生紙捲」的架子，都是用黃金製成；此外，艇上還有一個鋪上磁磚的舞池，將其降下並注滿水後，就能搖身一變成為游泳池，奢華程度另外界無法想像。

因為普廷恣意開戰的做法，引發各界撻伐，目前外界呼籲，義大利當局能盡速將這台豪華遊艇給扣押。

遊艇上可自動升降的撞球桌。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

黃金製成的「衛生紙捲架」。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

用餐空間。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

鋪上磁磚的舞池，將其降下並注滿水後，就能搖身一變成為游泳池。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

休息室內有一架三角鋼琴及時尚的沙發。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

遊艇內甚至有按摩浴缸，及配置充氣溜滑梯的游泳池。（圖擷取自＠The Sun官方YouTube）

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