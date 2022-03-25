神隱12天！俄防長在視訊會議上「短暫露臉」

俄羅斯國防部長紹伊古，（資料照，美聯社）

2022/03/25 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已1個月，外界關於普廷（Vladimir Putin）總統對國防部高層官員不滿的傳言也甚囂塵上，而先前神隱長達12天的俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），終於在24日國營媒體播放的新聞片段中，短暫地露臉幾秒。

《衛報》報導，俄國「侵烏戰爭」陷入困境，而最應該負起責任的防長紹伊古及武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）都已長達12天沒有公開現身。

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外界謠傳，防長及參謀長皆因「特別軍事行動」失敗而遭到懲罰，打到現在還沒能拿下第二大城哈爾科夫（Kharkiv）及首都基輔（Kyiv）等主要城市，還讓俄國付出「經濟遭受孤立」的慘痛代價。

正當大家擔心紹伊古的行蹤及安危之際，他24日出現在俄新社（RIA）的電視畫面中，坐在高級辦公室中，與總統普廷舉行遠端視訊會議。

先前一場電視播出的會議上，普廷正在與官員們討論「烏東俄羅斯控制領土」的未來走向時，就曾當眾威脅及羞辱對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin），俄國民眾都看在眼裡。

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