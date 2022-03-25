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    與埃及總統談話！澤倫斯基致謝：雙方皆同意烏國需恢復和平

    埃及總統塞西。（美聯社）

    埃及總統塞西。（美聯社）

    2022/03/25 12:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯的「侵烏戰爭」目前已進入第30天，先後在各國演講盼能透過外交制裁及談判方式解決紛爭的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），稍早與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）談話，感謝對方力挺。

    《烏克蘭國家通訊社》報導，澤倫斯基25日透過推特指出：「我向埃及總統塞西告知了烏國民眾如何抵禦俄軍入侵，感謝埃及政府對烏克蘭人的幫助，我們（雙方）皆同意，需要恢復烏國領土的和平。」

    報導指出，2月24日起，俄國總統普廷（Vladimir Putin）宣布全面入侵烏克蘭後，俄軍就持續使用大砲、多管火箭炮發射器及彈道飛彈等，向烏國境內的城市及村莊進行空襲，還對關鍵基礎設施與住宅區進行破壞。

    戰事爆發後，烏克蘭先前曾宣布全國戒嚴一個月，並要求全民總動員。

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

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