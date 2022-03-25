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    強森稱烏克蘭「肯定能贏」 但坦言英國難提供戰機、坦克

    強森認為普廷錯估情勢，烏克蘭肯定能贏得戰爭。（歐新社）

    強森認為普廷錯估情勢，烏克蘭肯定能贏得戰爭。（歐新社）

    2022/03/25 08:47

    〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國（G7）與北大西洋公約組織（NATO）在比利時布魯塞爾召開峰會，商討烏俄情勢。與會的英國首相強森表示，俄總統普廷錯判情勢，烏克蘭肯定能贏得這場戰爭。但他也坦言，盟國不太可能提供烏克蘭所需的戰車、戰鬥機等大型軍武。

    強森接受《BBC》訪問時表示，「我認為烏克蘭肯定能贏。我不覺得這會輕鬆寫意，但有一種概念是，普廷已經失敗了。因為我認為他對烏克蘭高升的反抗意志毫無頭緒，他完全錯估了烏克蘭，在這種思維下，他無法讓烏克蘭屈服。」

    強森還說，普廷尋求和平的可能性並不樂觀，「我認為他已決定要下重手，試著要把烏克蘭的城市『格洛茲尼化』。他總是試圖這麼做，我認為這是一種悲慘的錯誤。」格洛茲尼為車臣共和國首都，1999至2000期間遭俄國猛轟、圍城。

    但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過視訊向盟國喊話的重型武器支援，強森坦言窒礙難行，英國不太可能提供坦克或戰鬥機等軍武，「此刻我們正檢視哪些裝備能立即供應，他們需要的是從慘無人道的大規模轟炸中獲得保護。」

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