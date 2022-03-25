「要把俄羅斯打回石器時代」 烏克蘭31萬IT大軍揭秘

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，戰火從地面延燒到網路。圖為2019年俄羅斯總統普廷（前右）和烏克蘭總統澤倫斯基（前左）一起現身法國巴黎參加工作會議。（美聯社資料照）

2022/03/25 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，戰火從地面延燒到網路，不僅俄國發動資訊戰、烏克蘭號召抗俄網軍、全球最大的駭客組織「匿名者」（Anonymous）也宣布對俄展開「網路戰爭」，一群烏克蘭工程師自發組成「IT大軍」，他們的目標是要「俄羅斯回到石器時代」。

《鳳凰網科技》報導，俄烏衝突中，由許多烏克蘭工程師兼職、臨時拼湊的IT大軍成形，超過31.1萬人在社交平台Telegram上加入「烏克蘭IT大軍」的組織，除了日常工作，也一邊與俄羅斯打網路戰，其中大部分是烏克蘭人。

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參與IT大軍的戴夫（Dave）透露，自己正在幫助IT大軍進行DDoS攻擊，目標包括俄羅斯政府、俄羅斯銀行及外匯交易所網站，用巨大流量來破壞網站的正常流量。每當Telegram頻道上有共享目標清單時，他就會把它們黏貼到機器人程式，針對目標進行攻擊。他表示，攻擊是由數千人同時發動，聯合行動定能成功。

名叫安東（Anton）的開發者則稱，他自己參與針對俄羅斯天然氣公司的DDoS攻擊，以及針對俄羅斯聯邦儲蓄銀行和政府的其他攻擊，他稱，因很多人參與了攻擊，讓一款服務崩潰不需耗費很長時間。

網路安全公司CEO兼聯合創始人尼基塔（Nikita）則表示，「我們想讓俄羅斯回到石器時代」，他的公司員工在戰爭期間除了工作，也在做「滲透測試」，檢查IT系統的漏洞，試圖不斷通過消息服務告訴俄羅斯公民，烏克蘭發生了什麼，其團隊也在Telegram頻道上發布約11萬張信用卡的資訊，企圖造成俄羅斯經濟傷害。

報導提到，烏克蘭是東歐最大軟體開發中心之一，據研究公司Check Point Research提供的數據，俄國發動戰爭的前三天，針對烏克蘭政府和軍方的網路攻擊增加196%。烏克蘭數位部長米哈伊洛·費多羅夫（Mykhailo Fedorov）已呼籲烏克蘭民眾加入此頻道，在網路上戰鬥。

俄羅斯和烏克蘭戰火從地面延燒到網路。示意圖。（路透資料照）

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