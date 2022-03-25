波海三國議長訪烏克蘭表達支持 預告推動復興計畫

2022/03/25 05:30

〔中央社〕波羅的海三國的國會議長今天訪問烏克蘭，重申支持烏國儘快加入歐盟、北約維持門戶開放，並主張開始為烏克蘭的重建作準備，預告將推動類似「馬歇爾計畫」的協助方案。

馬歇爾計畫指的是第二次世界大戰後，美國援助西歐各國重建經濟的「歐洲復興計畫」。

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俄羅斯2月24日侵略烏克蘭，至今滿一個月。訪問烏國期間，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija ?milyt?-Nielsen）、拉脫維亞國會議長慕涅契（In?ra M?rniece）以及愛沙尼亞國會議長拉塔斯（Juri Ratas）與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和總理史米哈爾（Denys Shmyhal）會面，在國會發表演說，並與烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）簽署聯合聲明。

聲明強調，烏克蘭是為共享價值而戰，所有自由民主國家都應在政治、防衛、人道和經濟等領域竭盡所能提供協助。烏克蘭必須儘速取得歐盟成員國候選資格，因為它無疑是歐洲大家庭一份子。

波海三國議長在聲明表達全力支持北大西洋公約組織（NATO）維持「門戶開放」政策。他們強調，只有北約成員國有權對其他國家的加入議題表示意見，任何符合條件的國家都有資格提出申請。三國議長也呼籲國際社會立即在烏克蘭領空設置「禁航區」，以避免平民大規模傷亡。

聲明也要求各國擴大向烏克蘭提供必要武器、徹底停止與俄羅斯的貿易活動、持續政治孤立俄羅斯、暫停或撤銷俄羅斯在所有國際組織和實體的會員資格。

波海三國議長強調，絕不能讓犯下戰爭罪行的俄羅斯有機會逃避懲罰。各國必須協助國際法院和國際刑事法院儘速完成詳實調查、執行所有必要程序。

慕涅契推文表示，烏克蘭國會在戰火下持續運作，「這就是民主」。

拉塔斯指出，目前國際社會大力支持烏克蘭，但動能必須維持。

希米利特在烏克蘭國會演說提到，烏克蘭人民不僅勇敢捍衛自己選擇的道路，更犧牲了自己的自由以換取歐洲的自由。她呼籲聯合國在烏克蘭設置禁航區，包括在核電廠和核廢料儲存設施上空。

俄羅斯2008年入侵喬治亞，至今持續佔領喬治亞約20%領土，並於2014年併吞烏克蘭克里米亞半島（Crimea）、軍事控制烏國東部頓巴斯地區（Donbass）。希米利特強調，國際社會在2008和2014年都未能阻止侵略者，「現在我們必須成功」。

波海三國和多數其他曾被劃入蘇聯集權體制勢力範圍的中東歐國家，支持烏克蘭的力道在歐盟一向十分突出。其中，立陶宛率先供應烏克蘭「刺針」（Stinger）飛彈、率先針對俄羅斯和白俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行向國際刑事法院提出立案調查請求。相關調查將追溯至2014年。

此外，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anu?auskas）近日分別與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）、防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）會面，是2月24日戰爭爆發以來首位訪問烏克蘭的他國外交和國防部門首長。

值得一提的是，基於共享歷史經驗和地緣因素，2020年7月底，立陶宛、波蘭與烏克蘭成立「盧布林三角」聯盟（Lublin Triangle），以利在軍事、文化、經濟和政治領域進行更緊密合作，並推動烏克蘭儘速加入歐盟和北約以及恢復領土完整。（編輯：楊昭彥）1110325

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