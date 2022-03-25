聯大2758決議遭中國扭曲 葛來儀籲美更有效反制

2022/03/25 05:21

〔中央社〕華府智庫專家葛來儀今天發表報告指出，北京長年扭曲聯大2758號決議，散播決議認定台灣是中國一部分的謬論。她呼籲，美方應更有效予以反制，包括聯合理念相近國家挑戰中方說法。

「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天與「大西洋理事會」（Atlantic Council）研究員莊宛樺（Jessica Drun）共同發表報告，檢視中國如何扭曲聯合國大會1971年通過的第2758號決議，限制台灣參與聯合國。

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兩人在報告中指出，中國試圖將2758決議重新詮釋成是以中方「一中原則」為基礎，散播聯合國會員國透過該決議，認定台灣是中國一部分的謬論。

報告表示，決議通過當時，北京就知道內容未含「台灣結論」；時任中國國務院總理周恩來曾說，若2758決議通過，「台灣地位仍尚未有定論」。但隨著台灣民主化，中國在90年代至2000年初加強作為，試圖改寫台灣在聯合國地位，努力將一中原則「國際化」，並將其與2758決議綁在一起。

為進一步在聯合國內把中國對台立場「制度化與正常化」，報告說，北京與聯合國機構簽署秘密協議，限制台灣參與，例如中國與世界衛生組織（WHO）2005年簽訂的合作備忘錄（MOU），並安插中國籍人士在聯合國機構各層級任職。

不只如此，報告指出，中國也在聯合國內強推中方認可的台灣稱謂，例如針對未在官方網站或手冊把台灣列成中國一部分的NGO或公民團體，拒絕給予聯合國認證資格。

報告強調，中國在聯合國限制台灣的行徑，對國際治理造成廣泛影響，因為這顯示單ㄧ會員國的國家利益，比國際社會的整體利益還重要，台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間遭排除在全球衛生辯論外就是例證。

報告建議，美國應擬定策略，更有效地反制中國試圖重新定義2758決議、透過施壓讓台灣不得參與聯合國的作為。報告舉例，美方應投入重大外交努力，集結一群願意挑戰中方對2758決議詮釋的理念相近國家，也應透過遊說，避免中國籍人士在聯合國擔任要職。

此外，報告呼籲美方，應公開強調美國「一中政策」與中國「一中原則」的差異性。美國官員應清楚表明美國認知（acknowledge）北京所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）中國宣稱對台灣擁有主權。（編輯：楊昭彥）1110325

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