謠言終結站》網瘋傳逃過東航空難乘客影片 拍攝者已澄清！

網傳影片被指稱是逃過空難的幸運乘客影片，實際上是錯誤傳聞。（擷取自臉書）

2022/03/24 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國東方航空1架波音737客機21日墜毀於中國廣西，事發後網路上有影片流傳，被指稱是因行程改變而逃過空難的乘客影片。但經查證，該影片於3月2日發布，早於空難發生時間，原拍攝者也已經另發影片澄清，強調網路上稱他是幸運旅客的傳聞是「造謠」行為。

台灣事實查核中心表示，近日社群媒體與通訊軟體上都流傳1部影片，影片內容是1名乘客向空服員表示有急事、須改目的地而不上飛機，網路傳聞稱「聽說這影片就是臨時有事下了飛機，活著逃過空難那位先生」。

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依據影片內容顯示的帳號搜尋，可發現網傳影片應來自中國影片平台「快手」的1名用戶「帶你去T星」，但原始影片似乎已經被刪除。

「帶你去T星」22日曾發布影片指出，他於3月2日發布終止行程的1部影片，被很多人惡意轉載，指稱他就是（逃過空難的）幸運旅客，「其實這是謠言」。他強調，網友可以注意影片發布的日期，且當時他搭乘的是山東航空，並非發生空難的東方航空。

「帶你去T星」表示，他已經正式報警，將幾名造謠者的相關證據交由警方處理，警方也已經立案，相信造謠者一定逃不了法律制裁。他同時呼籲網友，「謠言止於智者，大家不要再傳了」。

查核中心也檢視影片出現的空服員制服與機身塗裝，並詢問在中國工作的台灣資深機師，可證實網傳影片中出現的是山東航空的空服員與飛機。

綜上所述，網傳影片於3月2日發布，早於中國東方航空空難發生時間，且影片拍攝者搭乘的是山東航空，並非東方航空，拍攝者也已經另發影片澄清。網路傳聞指稱影片拍攝者是逃過空難的幸運乘客，屬錯誤傳聞。

網傳影片原拍攝者已經另發影片澄清。（擷取自「快手」）

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