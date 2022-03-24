為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    威攝意味濃！俄威脅動用核武 法國先射未裝彈藥升級版核飛彈！

    法國國防部台灣時間證實，本週三（23日）成功透過法國「飆風戰鬥機」，首次試射一枚沒有裝填火藥的升級版核飛彈。圖為法國飆風戰鬥機。（法新社）

    法國國防部台灣時間證實，本週三（23日）成功透過法國「飆風戰鬥機」，首次試射一枚沒有裝填火藥的升級版核飛彈。圖為法國飆風戰鬥機。（法新社）

    2022/03/24 20:15

    〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，外界示警俄國恐動用核武的聲音不斷傳出，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日也坦言不排除使用核子武器。沒想到在國際恐爆發核武戰爭之際，法國國防部今宣布，他們已成功試射一枚未裝藥的升級版核飛彈，威懾俄國意外濃厚。

    綜合外媒報導，在國際核武威脅升溫之際，法國國防部台灣時間24日證實，已於本週三（23日）成功透過法國軍方「飆風戰鬥機」（Rafale），首次試射一枚沒有裝填火藥的升級版中程空對地飛彈「ASMP-A」，大大提升法軍空中作戰能力，法國防部長帕利（Florence Parly）對試射結果表示非常滿意。

    ASMP飛彈為法國航空航天公司為法國軍隊開發的一種空射超音速核子巡弋飛彈，據維基百科介紹，在法國的核武戰略理論中，該飛彈被定位為全面核報復行動前的「最終警告」武器。 據相關報導指出，這次升級版的ASMP-A，則由總部位於法國的歐洲跨國導彈製造商MBDA所開發，法國防部未透露更多ASMP-A的細節。

    此時正好是烏俄戰爭白熱化之際，在克宮坦言不排除動用核武後隔天，法國就發布此訊息，不少專家都認為是在警告俄方切勿升級軍事行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    緊急峰會將談中國定位 北約秘書長斥中助俄「扯謊兼造假」
    2022/03/23 22:53

    緊急峰會將談中國定位 北約秘書長斥中助俄「扯謊兼造假」
    俄稱不排除動用核武 美國防部、前CIA局長示警「相當危險」
    2022/03/23 14:23

    俄稱不排除動用核武 美國防部、前CIA局長示警「相當危險」

    誰說減肥不能吃糖？日本妹都靠這招
    俄羅斯坦承尚未實現軍事目標 不排除動用核武可能性
    2022/03/23 07:32

    俄羅斯坦承尚未實現軍事目標 不排除動用核武可能性
    普廷搬「核武」威脅 美駐聯合國大使：須用最強力方式根除其行動
    2022/02/28 07:00

    普廷搬「核武」威脅 美駐聯合國大使：須用最強力方式根除其行動

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播