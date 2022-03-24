威攝意味濃！俄威脅動用核武 法國先射未裝彈藥升級版核飛彈！

法國國防部台灣時間證實，本週三（23日）成功透過法國「飆風戰鬥機」，首次試射一枚沒有裝填火藥的升級版核飛彈。圖為法國飆風戰鬥機。（法新社）

2022/03/24 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵烏克蘭以來，外界示警俄國恐動用核武的聲音不斷傳出，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）22日也坦言不排除使用核子武器。沒想到在國際恐爆發核武戰爭之際，法國國防部今宣布，他們已成功試射一枚未裝藥的升級版核飛彈，威懾俄國意外濃厚。

綜合外媒報導，在國際核武威脅升溫之際，法國國防部台灣時間24日證實，已於本週三（23日）成功透過法國軍方「飆風戰鬥機」（Rafale），首次試射一枚沒有裝填火藥的升級版中程空對地飛彈「ASMP-A」，大大提升法軍空中作戰能力，法國防部長帕利（Florence Parly）對試射結果表示非常滿意。

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ASMP飛彈為法國航空航天公司為法國軍隊開發的一種空射超音速核子巡弋飛彈，據維基百科介紹，在法國的核武戰略理論中，該飛彈被定位為全面核報復行動前的「最終警告」武器。 據相關報導指出，這次升級版的ASMP-A，則由總部位於法國的歐洲跨國導彈製造商MBDA所開發，法國防部未透露更多ASMP-A的細節。

此時正好是烏俄戰爭白熱化之際，在克宮坦言不排除動用核武後隔天，法國就發布此訊息，不少專家都認為是在警告俄方切勿升級軍事行動。

???? Succès du tir de qualification du missile stratégique air-sol moyenne portée amélioré （ASMPA） rénové, dépourvu de sa charge militaire le 23/03/2022.⤵️1/3#NotreDéfense pic.twitter.com/rP8oNbSdXd — Ministère des Armées ???????? ???????? （@Armees_Gouv） March 23, 2022

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