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    喊話切勿緩和對俄制裁 河野太郎：恐影響「台灣有事」！

    日本前防衛大臣河野太郎24日表示，若太快緩和對俄制裁，恐間接影響「台灣有事」。（彭博）

    日本前防衛大臣河野太郎24日表示，若太快緩和對俄制裁，恐間接影響「台灣有事」。（彭博）

    2022/03/24 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕在國際紛對俄羅斯入侵烏克蘭祭出制裁之際，日本前防衛大臣河野太郎今天（24日）表示，未來國際社會若減緩對俄制裁，不排除會讓「台灣有事」。

    根據《產經新聞》 報導，現任自民黨宣傳本部長的河野太郎，週四現身日本JR仙台車站街頭演講，直言各國現在對俄國總統普廷（Vladími Pútin）在烏國種種暴力行為做出的反應，中國共產黨都看在眼裡，如果太快減緩對俄制裁力道，有可能會讓中共認為國際制裁只是暫時性措施，促使其推動犯台的齒輪。

    河野太郎也提到，未來俄羅斯可能停止出口石油以反制國際制裁，屆時能源價格勢必飆漲，但這同時也意味著表國際社會堅決無法容忍獨裁政權的無理侵略行為，因此他籲請日本民眾團結，做好共體時艱的準備，政府也萬萬不可緩和對俄制裁強度。

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