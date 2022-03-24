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    俄高層內亂？軍情高官不見人 烏克蘭國安會：很多將軍被換掉

    俄國防部長紹伊古（右）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（左）等高官皆已近2週未公開現身，引發各方揣測。圖中為俄國總統普廷。（美聯社）

    俄國防部長紹伊古（右）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（左）等高官皆已近2週未公開現身，引發各方揣測。圖中為俄國總統普廷。（美聯社）

    2022/03/24 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮勇抵抗俄羅斯入侵，讓俄軍承受巨大損失，至少損失15名軍事高級指揮官，傳出有2名俄國聯邦安全局（FSB）高官因情報失誤而遭軟禁。對此，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）指出，俄國高層各機構相互卸責，互指對方是入侵行動失敗的罪魁禍首。

    烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mikhaylo Podolyak）近日指稱，俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），以及FSB局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）等高官皆已近2週未公開現身；俄羅斯安全委員會秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）與俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）等高官也消失在大眾眼前許久。

    綜合烏克蘭媒體報導，烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫在電視節目上指出，俄羅斯聯邦安全局與俄羅斯軍方等各個機構，目前正彼此「劃清界線」，並相互指責對方要為進攻烏克蘭的失敗負起責任，「聯邦安全局指責軍方做得不夠，軍方則批其他機構做得不夠」。

    丹尼洛夫指出，「不僅紹伊古消失了，還有許多將軍也都不見了，他們（俄軍）已經更換了很多將軍。他們認為他們可以用新的部隊發動進攻，但我可以說這對他們沒有幫助」。

    烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（見圖）。（美聯社）

    烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（見圖）。（美聯社）

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