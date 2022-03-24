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    謠言終結站》「烏東肥貓」是烏克蘭士兵？ 查核中心︰虛構貼文

    日本推友創作的「烏東肥貓」插畫。（@matsudaHI 推特）

    日本推友創作的「烏東肥貓」插畫。（@matsudaHI 推特）

    2022/03/24 17:35

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳1張「頓涅茨克肥貓」的士兵照流傳在網路世界，傳言稱該士兵是偽裝成俄軍的烏克蘭士兵，偷走俄軍十多輛野戰廚房車，打擊俄軍糧食重鎮，經查核中心查證後發現「烏東肥貓」實際上是親俄陣營盧甘斯克民兵發言人，並非是烏克蘭的特工，「烏東肥貓」是由社群虛構貼文演變的都市傳說。

    查核中心搜尋後發現該傳言的源頭為推特帳號「@Globe_conflicts」，是軍事模擬遊戲Arma3開放社群，該帳號2022年3月18日的推文，貼文中寫著「這位勇敢的烏克蘭特工，偷取了十幾個俄軍野戰廚房，阻礙了俄羅斯的糧食補給線，被稱為頓涅茨克的肥貓 」，該推文下方有位日本漫畫家，將照片中的人物畫成插畫廣傳在各社群平台。

    查核記者以以「Chonker of Donetsk」的英文和烏克蘭文在各社群平台搜尋，發現提及「烏東肥貓」話題的推文僅來自@Globe_conflicts和那位漫畫推友，而臉書社群是3月19日之後，都是以這兩篇推文當作消息來源，討論此趣聞。

    查核中心搜尋圖片的資訊，發現左上角的是親俄「盧甘斯克人民共和國民兵」標徽，而且照片中的男子是盧甘斯克人民共和國（LPR）民兵發言人伊萬·菲利波年科 （Ivan Filiponenko），還有1則標題為「盧甘斯克人民共和國國旗在魯比日內行政區升起」的影片，該影片約51秒處，就是社群流傳「頓涅茨克肥貓」的照片，室內擺設、軍服、左手臂白布等，比對均可確認相同，而該影片內容是盧甘斯克民兵在魯比日地區探視平民房屋。

    因此「烏東肥貓」實際上是親俄陣營盧甘斯克民兵發言人，並非是烏克蘭的特工，「烏東肥貓」是由社群虛構貼文演變的都市傳說。

    完整查核報告請點此

    先前流行「烏東肥貓」的本人照。（@Globe_conflicts 推特）

    先前流行「烏東肥貓」的本人照。（@Globe_conflicts 推特）

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