德國軍援烏克蘭1700枚 「箭式」防空飛彈性能曝光

德國向烏克蘭供應1700枚「箭式」攜行式防空飛彈，該飛彈為前東德的庫存武器，是蘇聯所設計生產的單兵防空飛彈。（圖擷自Wiki）

2022/03/24 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，各國皆持續援助烏克蘭，德國打破二戰後不向衝突地區運送武器的傳統政策，宣布軍援烏克蘭，供應來自東德的蘇聯制「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈，開始向烏克蘭運送約1700枚飛彈。

綜合外媒報導，德國政府日前承諾援助烏國的2700枚蘇制「箭式」防空飛彈，這些擁有35年歷史的飛彈，為東德國家人民軍所遺留下來，儘管被爆出許多「箭式」飛彈，因長時間，飛彈本身已腐蝕或氧化，發射裝置已發霉，甚至有些彈體上有裂痕，導致有700枚無法正常使用，不過德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）23日表示，約多達1700枚「箭-3」防空飛彈正運往烏克蘭。

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9K34「箭-3」（9K34 Strela-3）是一款由蘇聯科洛姆納機械設計局所研製及生產的人員攜行式地對空飛彈（SAM）系統，1974年服役，北約代號為SA-14「小魔怪」（SA-14 Gremlin），士兵可將此武器用於迎擊直升機和攻擊機，由兩名士兵（射手、擊發隊長）操作，並藉由紅外線的導引器追蹤目標，其最大射程長達4100公尺，高度最高可至2300公尺。

「箭-3」曾出口到30多個國家，東德也從蘇聯手中獲得該防空飛彈，不過從未投入軍隊服役，兩德統一後該飛彈封存至今，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）從2014年起就不再於演習中使用，原本已被標記要毀棄，卻因環保因素而作罷。

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