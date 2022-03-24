誰出賣安妮？新書揭告密者遭歷史界質疑 出版商宣布回收

《安妮法蘭克的背叛》一書在今年1月出版，揭露出賣安妮一家人的告密者身分，但遭到歷史學家聯名質疑，出版商宣布回收。（法新社）

2022/03/24 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕猶太人安妮藏匿在密室中，不料在二戰末期遭人供出，被送往集中營，最後死於營內，倖存家人將其躲藏時期寫下的日記出版，成為知名的《安妮日記》，而安妮一家人當年遭誰背叛，是不少歷史、猶太學者渴望得知的真相之一，日前一本書揭露告密者的身分，但遭到眾多歷史學家質疑，該書出版後不久就被撤回。

據《德國之聲》報導，《安妮法蘭克的背叛》一書在今年1月出版，稱一位名叫范登柏格（Arnold van den Bergh）的猶太公證人，為保全自己的家人，將安妮一家人及其他猶太人在荷蘭阿姆斯特丹所藏匿的地點交給蓋世太保，導致安妮一家的悲劇。

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不過該書一出版就遭到歷史學界的質疑，阿姆斯特丹大學猶太歷史教授瓦萊特（Bart Wallet）等6名歷史學家發布一份69頁的報告，駁斥了書中觀點，書中基於一封匿名信而認定范登柏格就是告密者的結論非常站不住腳，一個假設性證據下的結論，使得該結論非常脆弱。

在歷史學界質疑的聲浪中，出版商宣布暫停出版該書，同時回收各大書店中的庫存，以便能夠對書中論點進行更正、補充。

法蘭克一家與家族友人於1942年躲藏在奧圖工廠辦公室書櫃後的密室中，過著緊湊、緊密且時而緊張的生活，安妮也在期間寫下全球知名的《安妮日記》。直到1944年大戰邁入尾聲之際因他人告發遭納粹逮捕，並分別送往集中營關押。雖然安妮性格樂天，但在集中營慘無人道的環境及姐姐病逝後不久，也於1945年約2、3月離世，納粹德國則在5月投降。法蘭克一家最終只有父親奧圖倖存，並在重回正常生活後為推廣《安妮日記》奔走。

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