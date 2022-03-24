要死得有尊嚴！準備了8年 烏空軍揭抗俄秘辛：我們不是吃素的

圖為Su-27。（美聯社）

2022/03/24 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第29天，美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）先前表示，烏克蘭人在編組整頓、防空資源使用上非常聰明，「我們不相信俄羅斯人已取得對烏克蘭的空中優勢」。烏克蘭空軍也透露目前現況，以及為何能奮戰到現在的原因與秘訣，「就算要死也要死得有尊嚴！」

《CNN》報導，蘇愷-27（Su-27）戰鬥機飛行員安得利（Andriy）表示，情況一直在朝有利於他們的方向轉變，「許多俄羅斯飛行員拒絕戰鬥，因為我們正在擊落他們」，但不能透露擊落架數。雖然俄軍駕駛機種更為先進，能在更遠的距離射彈，不過烏軍也不是「吃素的」，截至目前為止，他與同伴已能透過精心策劃與巧妙戰術阻撓俄軍明顯優勢，其中涉及與其他烏軍密切協調，並承擔部分極端風險。

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報導指出，安得利等人在戰場上採取的應對行動，是過去幾年來與美國、北約盟國一同訓練的成果。安得利憶述，幾年前在烏克蘭進行「晴空」軍演時曾與F-15、F-16並飛，當時就已制定嚇阻戰鬥機的策略，「其中一些確實有效」，加上外國盟友軍援不同類型防空裝備，「我們變得更有自信」、「現在許多俄羅斯飛行員拒絕被部署，因為他們害怕」。

報導提到，烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）說，烏軍之所以有能力反擊，始於2014年莫斯科佔領併吞克里米亞半島，「我們已經為這種狀況準備了8年。8年來，我們一直在學習如何用持有的武器擊退敵人，這一點他們很清楚」，這也是為何俄軍從空中改為瞄準民用基礎設施轟炸。

另外，伊格納特提及，美國與北約盟國提供的武器功不可沒，「烏克蘭需要更多、更好的武器」，例如北約綜合防空系統、F-15鷹式戰鬥機、F-16戰隼戰鬥機等，增添烏克蘭自衛能力，他也盛讚烏軍擁有俄羅斯人沒有的戰鬥精神與英雄主義。安得利直言，當然希望戰事盡快落幕，但他們會戰到底，「我們士氣高昂，這是我們的領土，絕不會讓敵人將魔爪伸進來或摧毀」，就算要死，也要有尊嚴地走。

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