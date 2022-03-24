俄軍遺體被同袍遺棄、「解凍」飄屍臭 烏官員：我們非常頭痛

烏克蘭近期氣溫上升，原本被冰雪覆蓋的俄軍遺體也逐漸「解凍」，如何善後也成為烏克蘭政府的頭痛問題。（美聯社）

2022/03/24 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭屆滿1個月，烏克蘭武裝部隊聲稱已擊殺超過1.5萬名俄軍，北約一名高層軍方官員也估算俄軍至少有7000人死亡，最多可能有1.5萬人死亡。隨著氣溫逐漸上升，散佈在烏克蘭各地的俄軍無名屍正成為問題，烏克蘭內政部長顧問安德鲁西夫（Viktor Andrusiv）坦言：「俄軍屍體帶來的問題真的很大。」

根據《CNN》報導，由於近期氣溫上升，烏克蘭當地融雪、地面軟化，但原本被冰雪覆蓋的俄軍遺體也逐漸「解凍」，無人善後的俄軍遺體開始發出屍臭，這也成為各地方政府的頭痛問題。

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尼古拉耶夫州（Mykolaiv Oblast）州長（ Mykolaiv Oblast）維塔利．金（Vitaly Kim）19日呼籲當地居民協助蒐集俄軍遺體，並將遺體放在屍袋中，金坦言：「我們不是野獸，他們已在這場戰爭中失去很多了。」

金受訪時提到，大部分俄軍已從當地撤退，但是他們卻把同袍的「焦屍」遺留在戰場上，整個尼古拉耶夫周邊地區可能有上百具遺體。

在俄羅斯入侵烏克蘭數日後，烏克蘭當局便呼籲俄羅斯當局將戰死俄軍遺體帶回，但俄羅斯當局尚未回覆烏克蘭當局的要求。烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）近期曾和「紅十字國際委員會」（ICRC）主席毛瑞爾（Peter Maurer）會面，討論蒐集和識別俄軍遺體的問題。

烏克蘭內政部長顧問安德鲁西夫表示，俄軍遺體成千上萬，問題真的很大，在戰爭前烏克蘭還是寒冷天氣，但烏克蘭在三四月的氣溫會回升到15度，現在我們遇到了大問題，而且俄羅斯人不想帶走遺體。

安德鲁西夫利用社群媒體Telegram建立一個「戰俘及陣亡資訊網」，供俄軍家屬了解陣亡者或戰俘最新情況。但安德鲁西夫坦言，辨別死去俄軍是項艱鉅任務，因為俄軍不會隨身攜帶身份證明文件，俄軍指揮官會拿走士兵的身份證明並集中管理，就算俄軍有戴上俗稱「狗牌」的兵籍牌，但在戰場上死去的俄軍通常是在載具內被燒死或死於砲擊，因此辨別兵籍牌仍有一定難度。

烏克蘭官員表示，俄軍遺棄同袍遺體，辨別遺體身分也是艱鉅任務。（法新社）

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