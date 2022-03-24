屢被賜死！加拿大狙神PO照現身 洩「生死一瞬間」：我還活著

遠赴烏克蘭參戰的加拿大「狙神」瓦力（Wali）先前傳出戰死沙場，不過他澄清自己還活著。（圖翻攝自臉書粉專「La Torche et l'Épée - The Torch and Sword」）

2022/03/24 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕遠赴烏克蘭參戰的加拿大「狙神」瓦力（Wali）先前傳出戰死沙場，不過後來在臉書粉專「La Torche et l'Épée - The Torch and Sword」報平安闢謠。目前人在基輔的瓦力，週二貼出他躺在球池中的照片證明還活著，並接受加媒《環球新聞》訪問。他表示，他吃飽睡好一切都好，直言「我是最後一個得知自己掛掉的人」，質疑死訊可能是俄羅斯人宣傳活動的一環，不過也坦承曾差點被砲彈炸死「生死一瞬間」。

《環球新聞》報導，瓦力去世的謠言上週起在社群媒體上流傳，他不曉得謠言從哪來，「我是最後一個得知我掛掉消息的人」。他認為這是「釣魚」手法，「我不明白他們為什麼要撒這種謊，很明顯地，幾天後我就會現身告訴所有人我還活著」，敵人也會在不實宣傳中失去公信力。「也許下回俄羅斯人說我掛了，這可能是真的，但沒人會相信他們所言」。

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報導指出，瓦力生病正在休養，幾天內就會回到前線支援，他盛讚並肩作戰的烏克蘭武裝部隊「很屌」，反擊有所進展。不過，上週也曾遇到生死交關的險情，「我在1間房子裡，他們用坦克發射砲彈，擊中我旁邊的房間，離我3公尺左右，我們很幸運」，但已有同伴身亡。

報導提到，瓦力另透露烏克蘭戰場與去過的其他地方不同，「大多數戰區沒水沒電一片混亂，但這裡的網路仍在運作」，且俄羅斯人並不可怕，「他們沒有北約部隊的能力」，只會轟炸了事，呼籲各國若想伸援烏克蘭，應出動現代武器助陣，否則烏克蘭的傷亡可能會更多。

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