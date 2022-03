屢被賜死！加拿大狙神PO照現身 洩「生死一瞬間」：我還活著

遠赴烏克蘭參戰的加拿大「狙神」瓦力(Wali)先前傳出戰死沙場,不過他澄清自己還活著。(圖翻攝自臉書粉專「La Torche et l'Épée - The Torch and Sword」)

2022/03/24 10:31

〔即時新聞/綜合報導〕遠赴烏克蘭參戰的加拿大「狙神」瓦力(Wali)先前傳出戰死沙場,不過後來在臉書粉專「La Torche et l'Épée - The Torch and Sword」報平安闢謠。目前人在基輔的瓦力,週二貼出他躺在球池中的照片證明還活著,並接受加媒《環球新聞》訪問。他表示,他吃飽睡好一切都好,直言「我是最後一個得知自己掛掉的人」,質疑死訊可能是俄羅斯人宣傳活動的一環,不過也坦承曾差點被砲彈炸死「生死一瞬間」。

《環球新聞》報導,瓦力去世的謠言上週起在社群媒體上流傳,他不曉得謠言從哪來,「我是最後一個得知我掛掉消息的人」。他認為這是「釣魚」手法,「我不明白他們為什麼要撒這種謊,很明顯地,幾天後我就會現身告訴所有人我還活著」,敵人也會在不實宣傳中失去公信力。「也許下回俄羅斯人說我掛了,這可能是真的,但沒人會相信他們所言」。

報導指出,瓦力生病正在休養,幾天內就會回到前線支援,他盛讚並肩作戰的烏克蘭武裝部隊「很屌」,反擊有所進展。不過,上週也曾遇到生死交關的險情,「我在1間房子裡,他們用坦克發射砲彈,擊中我旁邊的房間,離我3公尺左右,我們很幸運」,但已有同伴身亡。

報導提到,瓦力另透露烏克蘭戰場與去過的其他地方不同,「大多數戰區沒水沒電一片混亂,但這裡的網路仍在運作」,且俄羅斯人並不可怕,「他們沒有北約部隊的能力」,只會轟炸了事,呼籲各國若想伸援烏克蘭,應出動現代武器助陣,否則烏克蘭的傷亡可能會更多。

