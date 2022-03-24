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    中國23省再增逾4700例 專家稱：新冠病毒沒那麼嚇人

    中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2010例，以及2722例無症狀感染，單日新增本土案例逾4700例。（歐新社）

    中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2010例，以及2722例無症狀感染，單日新增本土案例逾4700例。（歐新社）

    2022/03/24 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2010例，以及2722例無症狀感染，單日新增本土案例逾4700例，疫情遍及吉林、福建、天津、山東、江西等23省。

    雖然確診數居高不下，不過上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發文稱，在Omicron病毒株攻擊下感染病例數呈現幾何上升，但強調新冠病毒沒有那麼嚇人，只是防控難度很大、仗很難打，並稱上海不搞「一刀切」，希望在盡量無疏漏篩查同時，能夠最小化影響生活。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診2054例，包含境外移入44例，本土新增2010例。本土中包含吉林1810例、福建69例、天津29例、山東16例、江西12例、黑龍江10例、河南10例、遼寧9例、河北8例、廣東8例、湖南7例、北京4例、上海4例、浙江4例、甘肅4例、江蘇3例、四川1例、雲南1例、陝西1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者2829例，其中境外移入107例，本土2722例，本土包含上海979例、吉林791例、河北229例、山東170例、福建162例、遼寧134例、江西87例、天津48例、黑龍江27例、甘肅25例、江蘇16例、雲南15例、安徽8例、廣東8例、廣西8例、河南5例、內蒙古4例、浙江3例、陝西2例、湖北1例。

    中國衛健委也指出，截至3月23日24時，中國累計確診13萬9285例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬6253例當中，有50例是重症病例。

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    上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發文稱，在Omicron病毒株攻擊下感染病例數呈現幾何上升，但強調新冠病毒沒有那麼嚇人，只是防控難度很大、仗很難打。（圖擷自新華報業網）

    上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在微博發文稱，在Omicron病毒株攻擊下感染病例數呈現幾何上升，但強調新冠病毒沒有那麼嚇人，只是防控難度很大、仗很難打。（圖擷自新華報業網）

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