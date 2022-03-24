澤倫斯基連線日本演講 外務大臣聽講打呵欠遭日人狂轟「日本之恥」

外務大臣林芳正被發現在聽澤倫斯基演講時打呵欠，引發部分日本國民不滿。（翻攝推特）

2022/03/24 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基23日傍晚以視訊方式在日本國會發表演說，感謝日本成為亞洲首個向俄羅斯施壓的國家，首相等政要都出席聽講，然而與會的親中派外務大臣林芳正卻被發現在聽講時打呵欠。態度引發部分日本國民不滿，在推特上以「日本之恥」標籤討論此事，認為林芳正行為失禮。

這場演說中，首相岸田文雄、林芳正、防衛大臣岸信夫及烏克蘭駐日大使克爾松斯基及500多名議員都到場；日本身為唯一的戰爭被爆國，對於俄羅斯的核威脅手段持高度關注，澤倫斯基也在演講中提及核電廠危機等議題。在澤倫斯基演講後，全場起立鼓掌致意，岸田文雄也表示考慮再提供烏國人道援助。

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儘管如此，身為外務大臣的林芳正卻被日本媒體鏡頭捕捉到聽講時打呵欠的畫面。影片中，帶著口罩的林芳正似乎有些疲倦，先歪了歪頭，接著打了個大呵欠。

此行為讓部分日本國民難以認同，紛紛在推特上痛罵林芳正「日本之恥」，認為他相當失禮，怒轟「以為戴口罩就不會被人發現打呵欠嗎，身為日本人真是感到羞愧」、「啊呀，超級難為情，你辭職吧」、「這就是外務大臣嗎...真的很令人羞愧，對澤倫斯基和烏克蘭極度失禮」、「日本的外務大臣在他國領袖演講中大打呵欠？難以置信，日本之恥」。

帶有「日本之恥」標籤的推文不斷湧出，也有網友挖出林芳正親中等其他言行進行討論，不過也有日本網友持反對意見，認為打呵欠只是生理現象，因為這樣就罵林芳正是「日本之恥」似乎有點過份。

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