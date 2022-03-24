親赴基輔採訪！俄籍女記者遭「自己人」砲襲殉職

俄國女記者鮑琳娜（見圖）日前在基輔採訪俄烏戰事時，不幸遭俄軍砲襲喪命。（圖擷取自＠Alexey Kovalyov官方推特）

2022/03/24 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕砲火無情！俄羅斯獨立媒體《內幕》（The Insider）新聞網23日透過聲明指出，該公司一名女記者在烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近採訪時，不幸遭到俄軍砲襲後喪命，在戰地因公殉職，許多媒體同業也紛紛湧入推特哀悼她。

據美國《CNN》報導，俄國女記者鮑琳娜（Oksana Baulina）日前親赴基輔市內的波多利斯基區（Podilskyi district），拍攝遭俄軍空襲後的損壞狀況時，不幸遭火箭彈空襲而喪命。

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俄媒《內幕》透過聲明表示，還有一位平民也在此次空襲中喪生，另外，偕同鮑琳娜採訪2名記者則因受傷而住院。

俄媒《內幕》指出，鮑琳娜身為他們新聞網的記者，曾經撰寫有關於基輔及西部大城利維夫（Lviv）戰情的數篇報導。

《內幕》除了向鮑琳娜的親屬及友人，表達最深切的哀悼外，同時也說，未來將繼續披露烏克蘭的戰情，包含俄軍無差別砲襲住宅區，殺害平民及新聞工作者所犯下的戰爭罪。

聲明並未透露鮑琳娜喪生的確切時間，但她殉職的消息曝光後，許多媒體同業紛紛湧入推特哀悼。

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54 — Alexey Kovalyov （@Alexey__Kovalev） March 23, 2022

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