親赴基輔採訪！俄籍女記者遭「自己人」砲襲殉職

2022/03/24 11:20

〔即時新聞/綜合報導〕砲火無情!俄羅斯獨立媒體《內幕》(The Insider)新聞網23日透過聲明指出,該公司一名女記者在烏克蘭首都基輔(Kyiv)附近採訪時,不幸遭到俄軍砲襲後喪命,在戰地因公殉職,許多媒體同業也紛紛湧入推特哀悼她。

據美國《CNN》報導,俄國女記者鮑琳娜(Oksana Baulina)日前親赴基輔市內的波多利斯基區(Podilskyi district),拍攝遭俄軍空襲後的損壞狀況時,不幸遭火箭彈空襲而喪命。

請繼續往下閱讀...

俄媒《內幕》透過聲明表示,還有一位平民也在此次空襲中喪生,另外,偕同鮑琳娜採訪2名記者則因受傷而住院。

俄媒《內幕》指出,鮑琳娜身為他們新聞網的記者,曾經撰寫有關於基輔及西部大城利維夫(Lviv)戰情的數篇報導。

《內幕》除了向鮑琳娜的親屬及友人,表達最深切的哀悼外,同時也說,未來將繼續披露烏克蘭的戰情,包含俄軍無差別砲襲住宅區,殺害平民及新聞工作者所犯下的戰爭罪。

聲明並未透露鮑琳娜喪生的確切時間,但她殉職的消息曝光後,許多媒體同業紛紛湧入推特哀悼。

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54