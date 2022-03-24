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    美國正式認定 俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪

    2022/03/24 05:00

    〔中央社〕在美國總統拜登直指俄羅斯總統蒲亭為「戰犯」後，美國國務卿布林肯今天宣布，在審慎檢視現有資訊與情資後，美方正式認定俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。

    布林肯（Antony Blinken）今天發布聲明指出，自從對烏克蘭發動師出無名的戰爭以來，蒲亭（Vladimir Putin）無情暴力攻勢在烏國上下造成死傷與破壞。

    布林肯表示，根據多則可靠報導，俄軍在烏克蘭發動無差別攻擊，蓄意鎖定平民，並犯下其他暴行。他們摧毀住宅大樓、校園、醫院、關鍵基礎設施、民用車輛、購物中心與救護車，造成數千名無辜百姓傷亡。

    他說，許多遭俄軍襲擊的場所都清楚標示為民用，其中包括馬立波（Mariupol）婦幼醫院，還有當地一間外觀清楚以俄文標示「兒童」的戲院。俄軍作為不只震撼世界，也如烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所指，讓「烏國人民泡在血與淚之中」。

    拜登（Joe Biden）16日曾以「戰犯」（war criminal）稱呼蒲亭，引發外界不少討論；布林肯當天接連呼應表示，他認同烏克蘭發生戰爭罪，強調「蓄意鎖定攻擊平民是戰爭罪」。

    布林肯表示：「依據現有資訊，今天我能宣布，美國政府評估俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪。」他指出，美方的評估是在審慎檢視現有資訊與情資後所做成。

    但布林肯也強調，如同任何涉嫌犯罪行為，最終罪行的判定將由具管轄權法院負責。美國政府會持續追蹤相關戰爭罪行報導，並在適當情況下與盟友、夥伴與國際組織分享，也會致力動用所有工具尋求究責，包括刑事訴訟。

    根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）統計，截至22日，俄烏戰火共造成1594名平民受傷、977人死亡，其中包括81名幼童喪命。

    OHCHR表示，多數平民傷亡是由大範圍爆炸性武器造成，包括重型大砲、多管火箭系統、飛彈和空襲轟炸等。由於部分區域資訊取得可能延遲，許多報告也仍待佐證，他們相信「實際傷亡數字會高出許多」（編輯：陳正健）1110324

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