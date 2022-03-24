澤倫斯基法國演說借喻一戰 盼帶領歐洲捍衛自由

2022/03/24 00:24

〔中央社〕俄烏戰爭滿一個月前夕，烏克蘭總統澤倫斯基今天在法國國會進行視訊演說。他借用一戰「凡爾登戰役」來形容烏國的慘烈現況，並呼籲法國展現領導力，捍衛歐洲的「自由、平等、博愛」。

繼英國、以色列、加拿大、美國和日本後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天受邀向法國國民議會與參議院進行近13分鐘的視訊演說。

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正式演說前，參議院議長拉謝（Gerard Larcher）致詞表示這次演說具有歷史意義，「我們接待一位身處戰爭國家的總統」。他譴責俄羅斯當局「侵害所有國際社會規則的瘋狂殺戮」，並讚許烏克蘭人民與軍隊的「英雄表現」。

國民議會議長費宏（Richard Ferrand）接著致詞，他感謝澤倫斯基對法國的情誼，指出澤倫斯基當選總統後第一個官方拜訪的國家便是法國。他表示，法國呼籲俄羅斯遵守國際法，並強調烏克蘭擁有「歐洲的全力支持與動員」。

議院會堂掛上烏克蘭國旗，澤倫斯基演說前，議員全體起立鼓掌以表達對烏克蘭的支持。

澤倫斯基在演說開頭便叩問法國議會：「該如何停止戰爭並確立和平」。他指出，俄軍殘殺平民，包括孩童與即將臨盆的婦女，3月9日俄國砲彈降落在醫院，許多臨盆婦女受傷，甚至死亡，更有嬰孩來不及看見世界。

因此，澤倫斯基邀請國會議員為受難者哀悼一分鐘。

他接著譴責俄軍在烏克蘭所犯下的戰爭罪，「俄國軍隊不分軍人或平民，將一切燃燒殆盡」，同時譴責記者遭到戰爭殺害。

他巧妙借用1916年一戰時期「凡爾登戰役的斷垣殘壁」，來形容烏克蘭現在的狀況。

凡爾登（Verdun）戰役發生在法國境內，是第一次世界大戰時間最長、破壞性最大的戰役，持續近10個月，德法雙方共30多萬人喪命，最後由法國獲勝。

澤倫斯基堅定表示，「我們還保有價值、團結與決心」。他呼籲「一起回應，一起施壓俄國尋求和平」。

他在演說中非常感謝法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為展現真正領導所做的努力，也指出兩人不斷保持聯繫。

隨後他引用法國格言「自由、平等、博愛」，表示這是讓歐洲團結的力量。「法國能想辦法讓俄羅斯尋求和平... 並終結這場傷害我們自由、平等、博愛的戰爭」。

澤倫斯基重申法國的領導地位，「我們期盼法國，期盼你們的領導，以及烏克蘭完整領土的重建」。

「我們希望在法國歐盟輪值主席國的帶領下，能做出有利於烏克蘭加入歐盟的歷史決定。明天就俄羅斯進犯滿一個月... 我們需要協助與支持，好擁有更充足的軍備。為了不失去自由，我們需要制裁侵略者」。

澤倫斯基也向法國企業喊話，包括雷諾（Renault）、歐尚（Auchan）與法國最大五金通路商Leroy Merlin等大型企業，「停止資助俄羅斯戰爭機器... 停止資助對老弱婦孺的謀殺。價值原則高於利益」。

烏克蘭總統在視訊演說中強調，「歐洲80年來，從未見過烏克蘭這樣的狀況」。他表示法、德、烏、俄之前依循「諾曼第模式」（format Normandie），調解烏東頓內茨克（Donetsk）分裂地區衝突的談判與協議原本看見一絲曙光，但俄國2月24日的侵略，「讓一切努力幻滅」。

他最後呼籲希望在戰爭後能塑造一個「戰爭不復存在的安全世界」，並創造一個新安全體系，「好不再有人為死亡哭泣、大家都能安心生活。讓人們不需在炮火、戰爭下道別，而是在時間到的時候，有尊嚴地道別」。（編輯：陳正健）1110324

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