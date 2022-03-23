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    維基解密創辦人獄中完婚 「龐克教母」親自設計禮服

    維基解密創辦人阿山吉在英國獄中與長期伴侶、夥伴莫里斯（見圖）完婚，禮服由龐克教母魏斯伍德設計。（路透）

    維基解密創辦人阿山吉在英國獄中與長期伴侶、夥伴莫里斯（見圖）完婚，禮服由龐克教母魏斯伍德設計。（路透）

    2022/03/23 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕維基解密（WikiLeaks）創辦人阿山吉（Julian Assange）今（23）日在英國獄中與長期伴侶、夥伴莫里斯（Stella Moris）完婚，2人禮服由「龐克教母」、知名時尚設計師魏斯伍德（Vivienne Westwood）所設計。

    阿山吉和莫里斯愛情長跑7年，育有兩子。（法新社）

    阿山吉和莫里斯愛情長跑7年，育有兩子。（法新社）

    《路透》報導，維基解密創辦人阿山吉自去（2021）年11月獲英國法院同意後，今日在2名公派見證人、2名監獄管理人員見證下，於英國監獄中完婚，但官方拒絕了讓攝影師和親友觀禮的申請。

    現年50歲的阿山吉（圖中海報肖像）正在英國服刑，同時被美國以18項包括洩密、間諜等罪名通緝。圖為阿山吉無法出席的喜宴，海報上寫「釋放阿山吉，拒絕美國引渡」。（路透）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    現年50歲的阿山吉（圖中海報肖像）正在英國服刑，同時被美國以18項包括洩密、間諜等罪名通緝。圖為阿山吉無法出席的喜宴，海報上寫「釋放阿山吉，拒絕美國引渡」。（路透）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    報導指出，現年50歲的阿山吉正在英國服刑，同時被美國以18項包括洩密、間諜等罪名通緝，去年底英國法院宣判，同意將阿山吉引渡至美國受審，本（3）月他的上訴申請也被拒絕，目前他的引渡案件已交給英國內政部核定，但阿山吉仍有機會要求對該決策進行司法審查。

    阿山吉在2019年入獄服刑前，曾窩藏在厄瓜多駐英國大使館長達7年，2015年起與其法律團隊成員之一的莫里斯相戀，此後共育有兩子。

    阿山吉今天身穿蘇格蘭短裙，與穿著銀色婚紗的莫里斯完婚，兩人的禮服都由曾表態支持阿山吉、反對將他引渡美國的龐克教母魏斯伍德設計。

    對此，莫里斯說：「我確信他們害怕大眾看見阿山吉的『人性』，不只是一個名字，而是一個人。他們想要不計代價地讓阿山吉在大眾眼中保持隱形，儘管這是他的大喜之日，特別在他的大喜之日。」

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