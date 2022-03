「筆鋒比劍利」 澤倫斯基大師級演說技巧撼人心

在日本東京眾議院辦公大樓,烏克蘭總統澤連斯基通過視訊連線講話結束時,日本下議院議員鼓掌。(歐新社)

2022/03/23 20:56

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)正試圖證明所謂「筆鋒比劍利」,或者是說,自拍影片的力量比俄羅斯戰鬥機更強大。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,烏克蘭與俄羅斯軍力懸殊,有如大衛力搏巨人歌利亞(David versus Goliath),然而澤倫斯基正揮舞著現代彈弓,善用社群媒體工具和現代溝通技巧,在至關重要的資訊戰中佔了上風。

影響人們的感知取決於簡單、令人難忘和具有影響力的訊息。澤倫斯基成功運用了推特貼文、媒體訪問和向各國國會發表視訊演說等溝通方式,來達成目的。談話內容不僅具有強大說服力,也將在未來的歷史書籍中佔有一席之地。

儘管澤倫斯基現在可能不太關心他所留下的言行事蹟,而是把重點放在保護烏克蘭人民的生命。以先進武器武裝軍隊的重要性毋庸置疑,但一個有天賦的領導人能鼓舞人心、激勵群眾並增強民族自豪感,這種力量同樣強大。

●「生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗,榮耀歸於烏克蘭」

澤倫斯基1日在歐洲議會發表視訊演說,指烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰。

他說,哈爾科夫市中心的自由廣場是烏克蘭最大的廣場,「你能想像兩枚巡弋飛彈擊中它嗎?我們正在為我們的土地及自由而戰,這就是自由的代價」;「我們國家每一個城市的每一座廣場都將被稱為『自由廣場』」。

澤倫斯基強調,烏克蘭人民正在為價值觀、自由和生存而戰,這些都是與歐洲人一樣的願望,即使遭受俄國飛彈襲擊,烏克蘭人民也不會被打倒。「生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗,榮耀歸於烏克蘭」

●「我不是偶像,烏克蘭才是」

澤倫斯基2日接受媒體專訪時呼籲俄羅斯停火,全球應共同協助烏克蘭,世界不能失去烏克蘭。一路從喜劇演員成為戰時領袖的他說:「我不是偶像,烏克蘭才是」。

●「我們將繼續為我們的土地而戰,不惜一切代價」

澤倫斯基8日對英國國會發表視訊即席演說,矢言絕不投降,將戰鬥到底。他引述前英相邱吉爾(Winston Churchill)二戰時向德國宣戰的名言說:「我們將繼續為我們的土地而戰,不惜一切代價;我們將在山林、在田野、在沙灘、在街上戰鬥。」

●「生存或消亡」

面對英國國會,澤倫斯基引用英國文豪莎士比亞名句「生存或消亡」(to be or not to be)。

澤倫斯基說,烏克蘭面對的是世上最龐大軍隊之一,面對的是「生存或消亡」的問題。他強調,烏克蘭對這個問題的堅決回覆是要生存、要自由,一如此前多次強調的:烏克蘭將不計代價奮戰到底,不投降,也不會失敗。

●「別送兒子上戰場」

澤倫斯基12日呼籲俄羅斯的母親們,不要送自己兒子上戰場攻打烏克蘭。

澤倫斯基在Telegram發布的影片中表示:「我想再度跟俄國母親們喊話,尤其是被徵召入伍者的母親,不要把你們的孩子送到國外參戰。」

他說:「烏克蘭從未想要這場恐怖的戰爭。儘管烏克蘭不想要戰爭,我們仍必須捍衛自己。」

●「善惡不兩立」

澤倫斯基14日說,科技巨擘微軟(Microsoft)、商業軟體製造商甲骨文(Oracle Corp)和企業管理軟體供應商SAP應停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務,以抗議俄國入侵烏克蘭。

他說:「事情只有黑與白,善或惡!你們要不是支持和平,就是支持血腥的俄羅斯入侵者殺害烏克蘭孩童及婦女。」他呼籲3家企業停止在俄羅斯為他們的產品提供支援服務,停止這場戰爭。

●「將心比心」

澤倫斯基15日透過視訊在加拿大國會發表演講,呼籲加拿大支持設立禁航區,採取更多措施幫助陷入困境的烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。

澤倫斯基這場演說採取「將心比心」的訴求,他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難,表示已有97名兒童喪生。請加拿大政府和人民想一想,如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多,會是甚麼樣的景況?

●「我有一個需求」

澤倫斯基16日透過視訊方式,向美國國會發表歷史性的演說,他將美國民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的「我有一個夢」改成「我有一個需求,我需要保護我們的天空,我需要你們的決定、你們的協助」,表達設置禁航區的訴求。

他還提及珍珠港事件、911恐攻等美國人熟悉的歷史事件,期望美國能設身處地為烏克蘭著想。「就像沒有人預料的那樣,你無法阻止。我們的國家每天都在經歷同樣的情況,就在此時此刻」,「俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成成千上萬人的死亡之源」。

他最後以英文向美國總統拜登喊話,「你是一國領袖,希望你成為世界領袖,成為世界領袖意味著成為和平領袖」。

●「拆毀這道圍牆,幫助我們結束這場戰爭」

澤倫斯基17日在德國國會發表演說,提醒德國不要忘記二戰時德軍入侵烏克蘭、屠殺猶太人、以及柏林圍牆分裂歐洲的歷史教訓,呼籲德國負起歷史責任阻止俄國的侵略戰爭。

他舉柏林圍牆為例,指俄國入侵讓歐洲的中心再度出現圍牆,烏克蘭在圍牆背後,俄軍每丟一顆炸彈,這道「分隔自由和不自由」的圍牆就愈來愈高。

澤倫斯基最後向德國總理蕭茲(Olaf Scholz)喊話,「拆毀這道圍牆,幫助我們結束這場戰爭」,以行動證明德國在歐洲的領導地位。

●「我們將會再次高歌,我們將會再次歡慶」

澤倫斯基20日在臉書上傳一支1分多鐘的最新影片,道出俄羅斯入侵後烏克蘭一夕變色,他說,烏克蘭曾經美好,日後也將依然偉大。

澤倫斯基這支影片以英語旁白,敘述俄國對烏克蘭犯下的可怕作為。他在片中陳述,俄羅斯的武器奪走烏克蘭人曾經擁有的家園、城市、工作、老父以及愛女。

澤倫斯基說:「我們將會勝利、將會蓋起全新房子、將會建立新的城市、將會編織新的夢想、將會撰寫新的故事。」

「逝去的人將會被緬懷,我們將會再次高歌,我們將會再次歡慶。」

●「亞洲第一個開始對俄羅斯施壓的就是日本」

澤倫斯基23日在日本國會視訊演說時,對日本立即向烏克蘭伸援表達謝意,「亞洲第一個開始對俄羅斯施壓的就是日本」。

此外,他也訴諸情感,指出雖然日本和烏克蘭的距離,搭飛機要15個小時,但雙方對感受自由的心情沒有差別,「對生存的意志沒有差異」。

澤倫斯基也表示,「烏克蘭人最喜歡日本文化」、「即使兩國有一段距離,但價值觀卻十分相通」。

