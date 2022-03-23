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    安迪沃荷創作瑪麗蓮夢露肖像將拍賣 價格有望成20世紀藝品之最

    佳士得拍賣行（Christie）週一宣布，已故藝術家安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）」肖像畫，5月將在紐約登台拍賣。（路透）

    佳士得拍賣行（Christie）週一宣布，已故藝術家安迪沃荷的「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍版）」肖像畫，5月將在紐約登台拍賣。（路透）

    2022/03/23 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕佳士得拍賣行（Christie）週一宣布，已故藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）1964年以已故女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）為創作靈感的「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」（Shot Sage Blue Marilyn）肖像畫，5月將在紐約登台拍賣，估計屆時可以2億美元（約新台幣57.6億元）成交，有望成為20世紀藝術作品之最。

    綜合外媒報導，佳士得表示，這幅絹印作品上頭有著瑪麗蓮夢露的臉部特寫，黃頭髮、藍眼影、紅嘴唇。靈感來自於1953年瑪麗蓮夢露主演的電影《飛瀑怒潮》（Niagara）宣傳，受到啟發的安迪沃荷，在她逝世後畫了幾幅她的肖像，除了即將拍賣的鼠尾草藍版，還有紅色、橙色、藍色與綠松色。

    報導指出，其中4幅曾被表演藝術家帕德伯（Dorothy Podber）射擊子彈，當初她在工作室看到疊放畫作，詢問安迪沃荷是否可以「shoot」，但安迪沃荷以為對方是要拍照而同意，沒想到帕德伯卻掏出左輪手槍開火，所幸後來都已修復完畢。

    報導提到，瑞士畫廊老闆安曼（Thomas Ammann）1980年代以未公開價格買下槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版，1993年去世後由妹妹多莉絲（Doris）接手，之後成立湯瑪斯與多莉絲安曼基金會，旨在幫助兒童進行醫療保健教育計畫。

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