俄軍蓄意空襲平民！ 切爾尼戈夫市長：每天埋葬死者暴增5倍

烏克蘭切爾尼戈夫市市長艾楚申科控訴，俄軍蓄意針對平民與基礎設施進行攻擊，甚至還將空襲砲火對準了醫院，圖為切爾尼戈夫市內遭俄軍轟炸的民宅。（路透）

2022/03/23 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭北方城市切爾尼戈夫（Chernihiv）是戰略要地，持續遭受攻擊，市長艾楚申科（Vladyslav Atroshenko）近日透過聲明控訴，俄軍蓄意針對平民與基礎設施進行攻擊，甚至還將空襲砲火對準了醫院，做法相當不人道。

據《烏克蘭國家通訊社》報導，切爾尼戈夫市長艾楚申科接受《Censor.net》訪問時發出聲明表示：「俄軍正在砲襲市內醫院，難道醫院也是軍事基礎設施嗎？瞭解俄軍轟炸切爾尼戈夫市時所使用的方法，才是重點。」

請繼續往下閱讀...

艾楚申科提到，切爾尼戈夫市內有2間基層醫院（Base Hospital），每間院所約收治200名傷患，相較於戰前，市內每日平均埋葬8名往生者，現在他們一天得埋葬約40位死者。

艾楚申科指出，俄軍的手法就是蓄意針對平民轟炸，並摧毀基礎設施，這與他們先前稱僅針對「軍事基礎設施」空襲的做法毫無關係。

艾楚申科透露，依照他的估計，目前約有50%的市民離開切爾尼戈夫，另外有一半的民眾留下，但很不幸地說，待在市內許多平民，多半都無法好好照顧自己。

此外，由於俄軍的轟炸行動，切爾尼戈夫市內缺乏水電、瓦斯及供暖設備服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法